El 86 por ciento de las víctimas de violencia de género denunció haber sufrido violencia psicológica, según publicó el Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (Rucvm), creado por el Indec. El informe recopila las denuncias de violencia de género de mujeres de más de 14 años recibidas en organismos estatales de todo el país entre 2013 y el 31 de diciembre de 2018. Si bien el Rucvm es dinámico y agrega datos de todos los años a medida que los recibe, en este período se recopilaron 576.360 denuncias, consultas y pedidos de asistencia o asesoramiento.

“No es una encuesta ni un censo, sino que se recopilan datos que reciben las llamadas telefónicas y denuncias policiales o judiciales. Es un trabajo a largo plazo porque todavía hay mucha información que necesitamos abarcar”, dijo a este medio Gladys Massé, directora nacional de estadísticas sociales y de población del Indec. La funcionaria explicó que, a diferencia de un censo, los organismos recopilan la información de acuerdo a las necesidades que tienen. “Los datos no fueron generados para dar datos estadísticos. En esa instancia, lo más importante es brindarle contención a la mujer”, señaló. Es decir, la información recibida para incorporar al Rucvm no puede ser utilizada para hacer proyecciones ni comparaciones interanuales porque no son homogéneos.

Este es el segundo año que el Indec publica el Rucvm. A diferencia del informe anterior, esta vez se incorporaron los números de documento de las denunciantes. Si bien se encriptaron para mantener el secreto estadístico, esto permitió registrar si una mujer presentó más de una denuncia. Así se determinó que 242.872 mujeres de 14 años y más se presentaron en organismos estatales y el 81 por ciento de ellas hizo una única denuncia. Por su parte, 571 mujeres presentaron más de diez solicitudes de atención. “La importancia de incorporar el DNI reside en que esto nos va a permitir generar datos sobre mujeres, más que de casos de violencia”, señaló Massé.

De acuerdo al Rucvm, el 42,6 por ciento de los casos son pedidos de asesoramiento y orientación o asistencia por parte de mujeres. Las denuncias policiales representan el 27,4 por ciento de los casos, mientras que las denuncias judiciales son el 21,8 por ciento.

El tipo de violencia predominante es la psicológica, seguida de la física (56,3), la simbólica (20,1), la económica y patrimonial (16,8) y la sexual (7,5). En el 52,9 por ciento de los casos, las mujeres declararon haber sido víctimas de dos o más tipos de violencia de forma simultánea, mientras que el 47,1 por ciento asegura haber sufrido sólo uno.

Otro de los aspectos registrados es la modalidad de la violencia, es decir, las formas en que se manifiestan los tipos de violencia en diferentes ámbitos. Del total de los casos registrados en el Rucvm, el 57,3 por ciento cuenta con esta variable. De ese porcentaje, el 97,6 por ciento se corresponde con violencia doméstica, aunque no se contemplan modalidades vinculadas a las redes sociales como el grooming o el cyberbullying.

Respecto a la edad, el 36,1 por ciento de las víctimas son mujeres de 18 a 29 años, el 30,5 por ciento las de 30 a 39 años, seguidas por las de 40 a 49 (18,6), las de 50 a 59 años (8,4) y las de 60 años y más (6,3). De los casos registrados, sólo en el 57,6 por ciento las denunciantes brindaron la edad de sus agresores. Los varones de 20 a 39 años representan el 60 por ciento de los casos, seguidos por los de 40 a 49 años (20,6), los de 50 a 59 años (9,5), los de 60 años y más (5,8). Los adolescentes de entre 14 y 19 años alcanzan el 4,1 por ciento. En el 82,1 por ciento de los casos, el agresor es una pareja o expareja.

Massé destacó que este registro permitirá que los organismos estatales generen políticas públicas que prevengan, sancionen y erradiquen la violencia de género. “Hemos llevado a cabo un trabajo de sensibilización y formación en las provincias para que sepan la importancia que tiene registrar ese dato. Queremos que las personas sepan que, además de contener a la víctima, recopilar el dato contribuye a generar políticas públicas”, aseguró.

Informe: Ludmila Ferrer.