"Ni una menos", "Vivas nos queremos", "No es no", "Ele nao" y "Me too" serán algunas de las consignas que durante toda la jornada de hoy resonarán en las calles de las principales ciudades del mundo, en el marco del Paro Internacional de Mujeres, del 8M. La mayoría tendrá lugar en América latina, que fue la vanguardia del movimiento feminista que recobró impulso en los últimos años.

Europa y Estados Unidos serán los otros epicentros. En el viejo continente, la ciudad de Madrid y París prometen ser sede de las concentraciones más multitudinarias de la jornada por el Día Internacional de la Mujer. También habrá réplicas en Asia y África.