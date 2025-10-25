Un hombre de 48 años fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión efectiva por haber intentado asesinar a su pareja con un arma de fuego, en un hecho cometido el pasado 27 de abril en la localidad de Los Toldos.

La víctima, una mujer de 44 años, resultó gravemente herida tras recibir disparos con un arma larga durante una discusión con su pareja. Fue trasladada de urgencia al hospital de la ciudad de Orán, donde permaneció internada en terapia intensiva con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave y trauma torácico, ambos provocados por proyectiles de arma de fuego.

La fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, de Orán, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito convocada por la Oficina Judicial. En ese marco, y con el acuerdo de las partes, se arribó a un juicio abreviado en el que el acusado confesó su responsabilidad.

El juez de Garantías Francisco Oyarzú homologó el acuerdo y dictó la sentencia por el delito de "tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por la relación de pareja, por ser perpetrado por un hombre hacia una mujer y mediar violencia de género y por portación ilegítima de arma de fuego, en concurso real". Además, ordenó que el condenado sea registrado en el Banco de Datos Genéticos.

La resolución incluyó la participación del abogado querellante en representación de la víctima, quien continúa en proceso de recuperación. El caso se inscribe en el marco de los graves atentados contra las mujeres en contextos de violencia de género.