Como cada 8 de marzo, la lucha de las mujeres por la igualdad volvió a quedar en el centro de la escena y no sólo en la Argentina. En el marco del Tercer Paro Internacional Feminista hubo movilizaciones en buena parte del mundo y debates con un nivel de concientización cada vez más grande.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó la fecha para proponer que los temas más sensibles que hacen al feminismo se traten en consulta pública. Lo hizo en un desayuno con más de 300 mujeres. “Los derechos no se consultan”, le replicó la diputada Martha Tagle. En el encuentro, le expusieron al mandatario la enorme discriminación laboral, que incluye despidos por embarazo y menores sueldos que los varones. Se expuso que hay un 25 por ciento de la población femenina con estudios superiores, pero la discriminación de género las priva de alcanzar puestos de responsabilidad.

Loading tweet ...

México tiene, además, una tasa altísima de embarazo adolescente. Ayer, en el Senado hubo mujeres con pañuelos verdes que pidieron la despenalización del aborto. La senadora oficialista Lily Téllez se convirtió en el rostro de los antiderechos. El diario La Jornada editorializó hoy sobre el tema. “Resulta intolerable la mera existencia del margen legal para encarcelar por abortar. Lamentablemente, en México no sólo existe dicho margen, sino que la criminalización por esta causa constituye una lacerante realidad”, señaló el matutino, que recordó que “entre 2007 y 2016 al menos una persona fue denunciada cada día por aborto, y al menos 300 se encuentran presas por este motivo”. Para el diario “tal situación es un atraso de la civilización impresentable por cuanto supone, a todas luces, el uso de la ley para perpetrar la imposición prejuarista de una moral religiosa específica sobre la vida privada”.

En Berlín, el 8 de marzo es desde este año un día feriado. En enero se tomó la decisión en la capital alemana, y sólo quedaron exentos los trabajadores que cumplen guardias. El gobierno tripartito que formaron verdes, socialdemócratas y la izquierda buscó compensar la falta de feriados que Berlín tiene frente a otras regiones alemanas. Para el Partido Verde, la fecha debe ser “un día de combate”. El movimiento feminista ha convocado para varios actos en el marco del primer 8 de marzo feriado en la ciudad.

Loading tweet ...

Madrid es el escenario de una gigantesca movilización. En la capital española, las mujeres tomaron la calle en un 8 de marzo especial. Es el primero después de la sentencia contra “La Manada”, el grupo de cinco hombres que violó a una mujer y recibió una condena irrisoria en un fallo que escandalizó a toda la sociedad.

“No es un pretzel”. Es una de las frases que describe la campaña que inició un grupo de feministas en Francia a través de Instagram con imágenes de clítoris. Las imágenes devinieron en carteles que desde ayer se vieron pegados en distintos puntos de Francia. La intervención se repitió en varias ciudades más del país.

Instagram Los afiches diseñados para el 8M en París y otros puntos de Francia.

En Estados Unidos hubo, entre muchas actividades, una performance en la puerta del Banco Mundial. El organismo de crédito, con sede en Washington, tiene de manera temporaria a una mujer al frente, la búlgara Kristalina Georgieva. La propia Georgieva fue una de las 300 personas que danzaron con remeras rosadas. “Necesitamos a más mujeres en posiciones de liderazgo y entonces tendremos un mundo más pacífico, rico y justo. Así que mujeres: ¡levántensen!”, manifestó la economista.

Londres fue uno de los lugares con más actividades. La capital británica tuvo una agenda nutrida para conmemorar la fecha. Hubo una mesa redonda en el King´s College, bajo el lema #BalanceForBetter. Allí estuvieron la duquesa de Sussex, la cantante Annie Lennox, la modelo y fundadora de ‘Gurls Talk’ Adwoa Aboah y la ex primera ministra australiana Julia Gillard. Además, hubo charlas gratuitas auspiciadas por el club feminista AllBright, sobre empoderamiento y liderazgo de las mujeres.

Además, se organizó el Festival Women of the World. Se trata de una serie de conferencias que reúne, entre otras, a la cantante Annie Lennox, la ex premier australiana Julia Gillard, la actriz Maisie Williams (Arya Stark en Juego de Tronos) y la comediante Rosie Jones.

Chile tuvo movilizaciones en distintos puntos del país. El presidente Sebastián Piñera encabezó un acto en el Palacio de la Moneda, al tiempo que la ministra de la Mujer, Isabel Pla, aseguró que “no compartimos el llamado” a un paro de mujeres. El lugar de mayor tensión fue Valparaíso, donde se registraron incidentes entre los manifestantes y carabineros.