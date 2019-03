En vísperas del Día Internacional de la mujer se inauguró en pleno Caballito la Muestra Internacional Semana de la Mujer 2019. Bajo los auspicios de Galería Caracol (Rivadavia 4460) y Filia UK (colectivo feminista del Reino Unido) se logró ganarle al binarismo ya no sexual sino “territorial” Norte/Sur creando este espacio común para artistas británicas, irlandesas, argentinas, mexicanas y del Brasil. En la muestra, que continuará hasta el 22 de marzo, quedó en claro que los puntos en común son mucho más importantes que las diferencias a la hora de definir una agenda global feminista.

Llegó a Buenos Aires una selección de veinte obras de la muestra A 100 años de la victoria de las Sufragistas (1918-2018), Reino Unido, que respondió a una convocatoria realizada por la curadora londinense Lucy Tammam, directora de arte de Filia UK, que obtuvo una interesante respuesta en el Reino Unido e Irlanda.

Como está implícito en la elección de la palabra latina “filia” (hija), el colectivo británico insiste en recordar a las numerosas predecesoras del movimiento feminista: “Somos las hijas de las mujeres que vinieron antes de nosotras, que lucharon por nuestrxs hijxs, nuestros cuerpos, nosotras. Este legado nos presenta el reto de seguir luchando por la liberación de todas las mujeres y las niñas de hoy” (www.filia.org.uk)

La muestra contiene las voces de muchas mujeres que representan gráficamente los roles de género, la representación del cuerpo femenino, la tortura doméstica, todavía no tipificada legalmente en Gran Bretaña, la memoria de las Suffragettes (Sufragistas), que ganaron el voto para las mujeres en 1918 a fuerza de sacrificios personales, así como el gozo y el agobio de la mujer en la familia de hoy, y tantas otras visiones que nos tocan de cerca.

Esta muestra, que consta de cien obras, fue expuesta el año pasado en Manchester durante la conferencia global feminista de Filia UK Manchester 2018, que aglutinó a más de de seiscientas participantes, en Londres (Atelier Tammam) y en San Pablo y Río de Janeiro, bajo el auspicio del British Council Brasil.

Junto a obras de artistas independientes argentinas convocadas por Escalera Caracol, se expone también la campaña gráfica de #VivasNosQueremos que surge en México, con gran eco en Argentina y que se está extendiendo hoy a países europeos. Como dicen sus representantes, “el grabado es un grito que alcanza a todas”. Este grito se inició en 2014 en México con el colectivo ­Mugre (Mujeres Grabando Resistencias), que eligieron el grabado como técnica para apoyar las luchas de las mujeres mexicanas y del mundo. México estaba saturado de imágenes violentas en los medios de comunicación, que mostraban cuerpos de mujeres despedazados, descartados en bolsas negras como basura. Con el hashtag #VivasNosQueremos se recupera una apuesta a la vida en medio de tanta muerte. En la galería se puede ver en el segundo piso una colección de los grabados impresos en México.

El eco más significativo ocurrió en Argentina, donde el colectivo gráfico argentino continúa el concepto de libre circulación y reproducción de las imágenes. Como cuentan sus representantes, “anónima, callejera y a disposición de quien quiera multiplicarla, la campaña es de todxs”. En la muestra se pueden ver tanto recientes grabados como las reproducciones en papel de grabados surgidos después de su primera convocatoria. De hecho, durante la marcha del 8M se pudieron ver sus pegatinas en muchas paredes porteñas.

La artista brasileña Paula Duarte, del Colectivo Criola, en Brasil, recordó a la concejala y militante Marielle Franco, asesinada en Río de Janeiro el año pasado por grupos parapoliciales, con un retrato en acuarela pintado en un barrilete. Marielle es una figura emblemática en Brasil por su lucha por la visibilización de los problemas de las favelas y en contra del racismo hacia la población negra. Su asesinato sigue siendo un tema candente. A fines de enero detuvieron a un mayor y a un teniente de la policía militarizada, líderes de una banda mafiosa, aparentemente vinculados con Flavio Bolsonaro, hijo del presidente del Brasil.

En la inauguración se mezcló un público habitué de galería de arte y taller, con otro más militante y feminista. Las palabras de una representante del colectivo Madres Víctimas de la Trata cerró el turno de los breves discursos de agradecimiento que suelen decirse en estos eventos, con palabras que pusieron al día el tema de las jóvenes desaparecidas. Blanca Rizzo dijo: “Yo no he sufrido tales pérdidas en carne propia, pero me identifico totalmente con las Madres que tienen hijas desaparecidas o asesinadas por el sistema de la trata, que secuestra para prostituir a jóvenes y a niñas. Queremos visibilizar este crimen que está encubierto por el sistema prostituyente, uno de los más denigrantes bastiones del patriarcado”.

La voz de la cantante Lili Forchetti caldeó la atmósfera para que se diera una espontánea intervención de danza (Blanca es bailarina) acompañando una milonga dedicada a Marita Verón, desaparecida en Tucumán desde abril del 2002.

Alicia Dawidson, directora de Galería Caracol y curadora de la muestra, hace cuatro años que organiza eventos similares durante marzo. “Pero esta vez fue distinto, porque contamos con la obra de colectivos feministas, y mucho más internacional por la participación de las artistas británicas. En conjunto, es una muestra provocadora, que nos invita a repensarnos.”

La muestra IV Muestra Semana de la Mujer 2019 cierra el 22 de marzo.