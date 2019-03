Riley Morrison, una nena californiana de nueve años, y su padre Chris se sintieron decepcionados: ingresaron a la web de la firma Under Armour para comprar las zapatillas del ídolo de la pequeña, el astro de la NBA Stephen Curry, y notaron que el modelo 5 sólo figuraba en la sección niños. No había talles para nenas.

Riley, fanática de Golden State y sobre todo de Curry, aunque en su equipo juega con el número 23 que inmortalizó Michael Jordan, no se desanimó. De puño y letra le escribió una carta al dos veces jugador más valioso de la NBA en la que le explicó lo sucedido y le pidió si podía interceder ante la marca para cambiar la situación. La sorpresa llegó 11 días más tarde, el 29 de noviembre del año pasado, cuando Curry publicó en su cuenta de Twitter la respuesta para Riley, con otra carta también escrita a mano.

Además de regalarle un par de botas, el tres veces campeón de la NBA le prometió que iba a ser una de las primeras personas en tener el nuevo modelo 6 y le contó que por el momento no podían solucionar el problema, pero que ya estaban trabajando para una producto especial para el día de la mujer y que quería compartirlo con ella.

“Es un hombre muy ocupado, no esperaba que me respondiera”, reconoció en ese momento la niña, que quería las zapatillas para comenzar una nueva temporada de básquet en la escuela católica Saint Apollinaris de Napa, una pequeña localidad de 75 mil habitantes ubicada a una hora de San Francisco. Pero Morrison no contaba con que su historia iba a conmover al astro, padre de dos hijas, una de las cuales también se llama Riley. “Ella me abrió los ojos y a los de la compañía para mejorar y hacer unos cambios rápidos”, explicó Curry cuando el preguntaron por la carta que había hecho pública.

De un día para otro y gracias a las dos cartas, la vida le cambió a la pequeña, con cientos de imágenes suyas en el Oracle Center de Oakland con la camiseta 30 de Curry, con entrevistas en las que le preguntaban si le gustaba tirar de tres puntos como a su ídolo y hasta con la necesidad de firmar autógrafos para sus compañeros de escuela.

El capítulo final de la historia se terminó de conocer el viernes, en coincidencia con el día de la mujer. El base de Golden State y Riley presentaron juntos el modelo 6, con el detalle de que la plantilla de las zapatillas de color violeta, por expreso pedido de Curry, cuenta con dibujos y frases escritas por la chica que inspiró el nuevo paradigma de la firma. “Girl Power”, “Las chicas también”, “Sé intrépida”, “Sé parte del cambio” y “Juega con el corazón”, son algunas de las leyendas que decoran las plantillas del calzado.

AFP Las zapatillas de Curry incluyen dibujos de Riley Morrison.

“Stephen solicitó especialmente una manera de celebrar el Día Internacional de la Mujer para honrar la fortaleza de las mujeres en su vida: su esposa, su hermana, su madre y sus hijas”, explicó Under Armour en el lanzamiento del modelo, al que el base que esta semana cumplirá 31 años bautizó “Unidos ganamos”.

“Me impresionó la carta de Riley”, reconoció Curry. “Estaba enfocada en la oportunidad para todas las niñas, no sólo ella. Que una niña de nueve años haya tenido la valentía de usar su voz para llamar la atención acerca de un problema y hacernos responsables fue un increíble catalizador para el cambio, no sólo con mi producto sino para toda la marca. Es inspiradora y sabia a pesar de su corta edad”, explicó el jugador.

Parte de las ganancias que genere el nuevo modelo, que se vende en Estados Unidos a 130 dólares, será destinado por la fundación de la familia Curry para becas a mujeres del área de Oakland que se dediquen a carreras relacionadas con las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.