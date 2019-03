Aerolíneas Argentinas tiene actualmente cinco aviones modelo Boeing 737 MAX 8, el mismo que este domingo se estrelló en Etiopía y produjo la muerte de 157 personas. No es el primer accidente mortal que protagoniza este modelo; en octubre pasado uno igual de la compañía Lion Air se estrelló minutos después de despegar en Yakarta, Indonesia, y las 189 personas a bordo murieron. La preocupación sobre este modelo se extendió ayer cuando la autoridad de aviación china suspendió su uso de manera preventiva. “La situación es grave. No los vamos a volar hasta que no esté garantizada su seguridad”, aclararon desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), quienes mandaron una carta documento a Aerolíneas Argentinas y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) solicitando una respuesta urgente.

Las similitudes de los dos accidentes ocurridos en menos de seis meses encendieron una señal de alarma en algunos países. Luego de la tragedia de ayer, desde Ethiopian Airlines confirmaron que “a pesar de no conocer aún las causas del accidente” decidieron sacar de circulación toda la flota del MAX 8 de manera preventiva. Antes lo había hecho la empresa de Indonesia. La Administración de Aviación Civil de China también se sumó a la medida de suspender los vuelos de estas aeronaves hasta "confirmar las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de vuelo".

Si bien desde Aerolíneas Argentinas prefirieron no hacer declaraciones, trascendió que la empresa convocó a una asamblea ad hoc de jefes de línea para analizar la situación específica de estos aviones aunque sólo para revisar manuales y características técnicas. Esperarían a que se expida la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para tomar una decisión. Para la empresa es “prematuro” sacar conclusiones.

Los pilotos, en cambio, están muy preocupados. “La situación es más grave de lo que parece porque los pilotos no tenemos la información por parte del fabricante. Nos dicen que lo volemos en piloto automático pero cuando ocurre la falla no lo podés volar en automático”, remarcó Pablo Biró, secretario general de APLA. El dirigente confirmó a Página/12 que esta misma mañana enviaron una carta documento a las autoridades de Aerolíneas Argentinas y de la ANAC para pedir una respuesta urgente sobre la seguridad de estos aviones.

“Que nos digan cuáles son las medidas que van a tomar con carácter urgente porque si no vamos a tener que tomar medidas sindicales para garantizar la seguridad de los pilotos y los pasajeros”, advirtió Biró, quien agregó que muchas compañías de diferentes partes del mundo estaban tomando la decisión de dejar la flota en tierra hasta conocer el resultado definitivo de las pericias.

Biró criticó el hecho de que se espere la resolución de la administración de Estados Unidos para tomar una decisión. “Nosotros tenemos autonomía como país para garantizar la seguridad en la aviación”, opinó el dirigente.

Por último, Biró remarcó que cuando hay sospecha de “una falla múltiple del sistema con pérdida total del control de la aeronave” las autoridades tienen que tomar medidas de seguridad urgente hasta que estén los informes definitivos sobre los accidentes. “Si Aerolíneas no garantiza la seguridad, los pilotos no los vamos a volar. Tiene que haber un análisis muy profundo con la flota en tierra de manera preventiva”, opinó.

El domingo, el Boeing 737 MAX 8 de Ethiopian Airlines perdió contacto con el control seis minutos después de haber despegado y se estrelló cerca del poblado de Tulu Fara, en las afueras de la ciudad de Bishoftu, a unos 60 kilómetros al sureste de Adís Abeba. Según declararon los directivos de la empresa, el piloto reportó dificultades y pidió regresar. En el avión viajaban 157 personas y no hubo sobrevivientes.