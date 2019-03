El ex ministro de Economía Roberto Lavagna aseguró hoy que todavía "no está decidida" la presentación de su candidatura presidencial, aunque dejó abierta la puerta a esa posibilidad: "Me estoy reuniendo con gente, poniendo ideas sobre la mesa; las candidaturas vienen al final, no al principio", dijo el economista en sus primeras declaraciones tras el almuerzo que ayer tuvo con Marcelo Tinelli. "Quiere hacer un aporte", contó sobre el conductor de televisión. Lavagna dijo que en lo personal está en contra del aborto, pero se mostró partidario de su legalización en ciertos casos. También rechazó la idea de hacer campaña en base a denuncias de corrupción.

"El gobierno que venga parte de ocho años de recesión, de una caída del Producto Bruto per cápita más fuerte, una tasa de inflación mucho mayor, una deuda que no existía, y eso hace que se termine dejando un herencia peor", opinó el economista. "Los últimos cuatro años del gobierno anterior fueron malos, eso deja alguna herencia, y los últimos cuatro años, en lugar de superar esa herencia, profundizaron la crisis con un contexto económico que fue muy favorable", remarcó.

Lavagna dijo haber cambiado su "actitud" con respecto a una posible candidatura: "Cuando me lo dijeron por primera vez hace un año mi primera reacción fue negativa. Las circunstancias fueron empujando y acá estamos."

"Estoy tratando de contribuir a que se entienda que la grieta no nos conduce a ningún lado", manifestó Lavagna, quien dijo que “debemos ser capaces de construir un espacio amplio donde haya gente de todos los partidos políticos y una porción importante de gente que se incorpora a la vida política frente a una situación de tener que elegir entre dos extremos que no nos satisfacen".

El ex ministro de Economía se reunió ayer con Tinelli, quien en los últimos días ha dado más señales de su intención de incursionar en la política. Sobre el encuentro entre ambos, Lavagna explicó que es parte de las reuniones con gente de la sociedad civil que tiene "preocupaciones frente al cuadro que estamos viviendo".

"Ya habíamos desayunado hace dos meses en mi casa con menos ruido periodístico. Esta fue una nueva charla sobre los temas del país con gente de toda clase que no tiene que ver con la política pero se da cuenta que algo tiene que hacer", contó. También remarcó que "lo que importa acá es construir un espacio amplio, donde haya gente del justicialismo, del radicalismo, del socialismo, de partidos más chicos y provinciales, y una porción de gente que se incorpora a la vida política frente a una situación de tener que elegir entre dos extremos que no nos satisfacen".

"Los dos tienen una vocación de absorberlo todo, de permanencia, no tienen en la cabeza la idea de la alternancia, la idea de buscar consenso de manera permanente y en eso hay similitudes muy importantes", expresó Lavagna sobre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, a quienes definió como "dos extremos".

Lavagna señaló que los últimos cuatro años del gobierno de Cristina Kirchner fueron malos y dejaron una herencia para la actual gestión que no fue capaz de cambiar el rumbo de la economía. "No basta con cambiar por cambiar. Hubo un cambio pero no sirvió, si no se cambia en la buena dirección obviamente se acumulan otros cuatro años”, analizó.De Macri también se diferenció en el modo de hacer campaña y señaló que en su caso no apela a las denuncias de corrupción. “Se hace campaña con los temas de la corrupción y se los trata y se presenta un programa, ideas y equipos. No se hace campaña sobre temas individuales, ni estos ni los anteriores ni los que van a venir. Eso es materia de la justicia. Sobre los temas que tienen nombre y apellido, esos los decide la justicia”, expresó.

"La Corte argentina había hecho una ley tratando algunos casos importantes. El caso de la violación, del peligro de la vida de la madre, el daño físico o psíquico, los problemas de salud en el feto, que sí lo justificaban", expuso Lavagna en relación con el aborto y añadió que le "gustaría ver algo de ese tipo y que se aplique en todo el país de manera uniforme y que nadie pueda en su región impedir que eso se cumpla para que no se repitan hechos como los que recientemente ha habido".

Lavagna comentó que en lo personal está en contra del aborto y apuntó que "no lo presentaría como cosa penal, sino en materia de valores: queremos esto o no queremos esto. Y después, los legisladores sabrán cómo adaptarlo en términos legales. Hay algunas sociedades que lo han hecho y lo han hecho exitosamente".