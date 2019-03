Primer Encuentro Nacional de Artistas Plásticos, La Cumbre, provincia de Córdoba, diciembre de 1990. Algo así como 700 productorxs de arte se reúnen al borde del fin de siglo para pensar un futuro. Hablan de redes, de tramar redes entre artistas, cuando la World Wide Web está en pañales e Instagram por entonces es apenas una fantasía inverosímil en algún cuento de ciencia ficción.

Tres décadas más tarde, las "redes" serán el tema principal de la "Microferia de Arte 2019", que celebra su tercera edición por tercer año consecutivo este jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de marzo, de 14 a 21 horas en el Centro de Expresiones Contemporáneas de Rosario (CEC, Paseo de las Artes y el río Paraná) con entrada libre y gratuita.

En el texto de la convocatoria para las galerías, el coordinador de la Microferia, Roberto Echen, definió a la red como una "topología que implica nodos y conexiones, no un centro y sus ramificaciones" y se imagina a cada uno de estos nodos como situados "en un lugar de tránsito, espacio no jerárquico en el que se producen los vínculos entre regiones tanto próximas como distantes".

Gentileza Magalí Drivet. La Microferia de Arte 2017 convocó a un público my diverso.

La red como metáfora de una sociabilidad posible tendrá su espacio de producción intelectual en la Microferia el viernes y el sábado, a las 16 y a las 18 horas en el espacio Vinilo Café del CEC, a través de un "auditorio" con curaduría de Nancy Rojas, quien abrirá la discusión a partir de textos literarios y de investigación producidos en Rosario en este siglo.

A diferencia de otras ferias, la Microferia ofrece espacio, producción y montaje gratuitos para las galerías seleccionadas, ya que fue organizada por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario y es albergada por una institución municipal, el CEC.

Para esta tercera edición, a partir de una convocatoria abierta, un jurado seleccionó a trece galerías y espacios de arte de la región: Botánica (La Plata), Cálamo (San Nicolás), Cariño Galería (La Plata), Constitución (CABA), Darkhaus (Rosario), Diego Obligado (Rosario), estudioG (Rosario), Gabelich Contemporáneo (Rosario), Lava (Rafaela), NN (La Plata), Proyecto Carambola (Rosario), Subsuelo (Rosario) y UV (CABA). Participan también dos galerías invitadas, que integraron el jurado: The White Lodge, de la ciudad de Córdoba, y Gachi Prieto, de la ciudad de Buenos Aires, completando los quince stands disponibles.

"Ya desde el año pasado dejó de ser sólo para espacios rosarinos, las convocatorias ahora son para galerías de todo el país", rememora Gabriela Gabelich. Con una respetable trayectoria de gestora cultural y artista, Gabriela es la directora de Gabelich Contemporáneo, que junto con Diego Obligado galería de arte y estudioG de Gabriela Galassi integra la rama rosarina de la Cámara Meridiano, la Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo que preside Orly Benzacar.

Cada galería presentó un proyecto de exposición basado en el concepto de "redes" y la idea ganadora de Gabelich Contemporáneo fue una remake (a cargo de la gran mayoría de sus autores y autoras originales, unidos mediante un grupo de Whatsapp) de Recuerdo de la Argentina II, la instalación colectiva en referencia al exilio económico que el grupo Rozarte presentó un frío 23 de mayo de 1990 en el Patio de la Madera, en el marco de la I Bienal Rosario Imagina.

"Para mí esa obra es emblemática, es redonda desde todo punto de vista, leyó muy bien el entorno, leyó muy bien el contexto", dijo a Rosario/12 la galerista, ex integrante de Rozarte, y destacó un rasgo de las dos versiones de la obra: "Nosotros pensamos la idea, hubo otro que la produjo, hubo un taller, viste esto de ligar los saberes del otro, se convocó a alguien que supo hacer carteles publicitarios". (La versión 2019 acaba de salir del taller AC/DC, en esmalte sintético "azul Traful" y blanco sobre chapa montada en madera; la de 1990 no fue conservada ni nadie del grupo, fiel a la idea de la desmaterialización del arte, intentó siquiera preservar el aura de una supuesta pieza "original").

"Siempre es una necesidad el trabajo en red, pero inclusive el contexto actual está emparentado con los 90'". Gabelich.

"Cuando yo leo esa convocatoria de Roberto Echen pienso automáticamente que para mí, desde mi historia, no hay otro modo de trabajo de producción que no sea en relación; yo me formé desde el concepto de red, vengo de ahí, vengo del trabajo con el otro", se emocionó Gabelich antes de aportar una perspectiva histórica y política: "Siempre es una necesidad el trabajo en red, pero inclusive el contexto histórico actual está en un punto emparentado con ese momento, cuando nosotros empezamos a pensar en esta idea de que no se puede producir sin el otro".

Además del emblemático cartel, en el CEC se verán obras de los artistas Federico Gloriani, Mariana Telleria, Inés Beninca, Sebastián Bona, Gastón Herrera y Paula Ramírez. Del auditorio participarán Clara López Verrilli, Diego Obligado, Nadia Casella, Carlos Herrera, Mauro Herlitzka, Mauro Guzmán, Pablo Montini, Marina Panfili, Georgina Valdez, María Rocha, Claudia del Río, Santiago García Navarro, Loreto Garín Guzmán, Federico Zukerfeld, Mariela Scafati, Ariana Beilis, Daniel Zelko, Fabián Lebenglik, Gustavo Bruzzone, Maximiliano Masuelli, Florencia Polimeni, Nancy Rojas y esta cronista. Se proyectará un documental de Augusto Monk y Freddy Suárez Gutiérrez. Mañana a las 20 dará un recital el grupo Matilda. El sábado, a las 14:30, conducirá un circuito guiado el colectivo GIRO.