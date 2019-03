En un partido clave para la continuidad del entrenador Jorge Almirón, San Lorenzo recibirá hoy a Junior, de Colombia, por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

El Ciclón debutó en el torneo continental con un empate sin goles en la altura de Arequipa frente a Melgar de Perú, el pasado martes, y en su primera presentación en casa intentará cortar una extensa racha negativa, ya que lleva más de cuatro meses sin ganar, en los cuales disputó quince partidos, con nueve empates y seis derrotas. Al ciclo de Almirón le pertenecen doce encuentros sin victorias, con ocho igualdades y cuatro caídas.

Para este partido –“Será una final”, dijo el técnico que asumió en noviembre del año pasado tras la salida de Claudio Biaggio–, Almirón respaldó al arquero Fernando Monetti, quien fue expulsado en la derrota 3-0 del sábado frente a Boca en la Bombonera, tras una patada a Ramón “Wanchope” Abila. A su vez, el DT adelantó que podría retornar a la titularidad el volante Fernando Belluschi, quien fue suplente frente a Melgar y Boca. La otra opción que maneja sería el regreso de Ruben Botta, quien fuera resguardado por lesión ante el Xeneize.

Junior, por su parte, también está necesitado, ya que en su presentación en Barranquilla cayó con Palmeiras por 2-0. El equipo colombiano no contará con el delantero Teófilo Gutiérrez, ex River y Racing, entre otros, quien fue expulsado ante los brasileños. El vigente subcampeón de la Copa Sudamericana tiene entre sus figuras al mediocampista Luis Díaz, al chileno Matías Fernández y al ex Temperley Fabián Sambueza.

SAN LORENZO: Monetti; Salazar, Coloccini, Senesi, D. Pérez; Belluschi, Poblete, Botta o Castellani; Fértoli, Blandi, Reniero. DT: J. Almirón.

JUNIOR: Viera; Piedrahita, Narváez, R. Pérez, Fuentes; Serje, Cantillo; Sambueza, M. Fernández, L. Díaz; Ruiz. DT: L. Suárez.

Estadio: San Lorenzo

Arbitro: Arnaldo Samaniego (Paraguay).

Hora: 19.15. TV: Fox Sports.