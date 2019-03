#InmigraciónDescontrolada El público argentino siempre pide más. Hoy, los gemelos raperos españoles Ayax y Prok defenderán su disco Rojo y negro en Niceto Club (a las 19, repiten el 19/3). Y para ir agendando, los post-metaleros yanquis Rosetta arderán en Casa Colombo (21/3), la songwriter mexicana Ximena Sariñana alzará su voz en Niceto Club (9/5) y el brasileño Lenine folk-rockeará en Groove (8/6).

#HayTablas Un grupo de amigas se junta para cantar, comer y despedir a una que agoniza en el reestreno de Bañarse , la obra de Laura Fernández –codirectora del colectivo Piel de Lava– (sábados a las 12 del mediodía, Vera Vera Teatro). Y los roces entre machismo, feminismo, marginalidad y costumbres conurbanas aparecen en Blanca , de Natalia Villamil (viernes y sábados a las 21, Centro Cultural San Martín).

#Pantallazos El costado feminista, punk y queer del circuito tanguero es visitado en el documental Tango freestyle , de Hernán Belón, disponible gratis en Red Bull TV ( http:// redbull.com). Además, Andrés Calamaro compuso Gibraltar , canción oficial de la película Taxi a Gibraltar , y su video clip ya está en YouTube.

#CualquieraPuedeGooglear S i te va una de espías con tensión sexual, infiltrate en la debutante Whiskey Cavalier , con Lauren Cohan, de The Walking Dead , que estrenará hoy a las 22 por Warner Channel. Click en serie. En una gesta del percusionista y activista reggaero Hernán “Camel” Sforzini, l os íconos jamaiquinos Roots Radics y Sly & Robbie grabaron juntos en Buenos Aires el disco The Final Battle , que tendrá edición en abril con participación de Lee Scratch Perry y músicos de Aswad y Toots & the Maytals, entre otros.