El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández advirtió que para "el circulo de poder", el presidente Mauricio Macri "no da pie con bola y ya no es una alternativa". "Buscaron otra alternativa y se les ocurrió sacar del arcón de los recuerdos a (Roberto) Lavagna. La dificultad es que Lavagna hace doce años que está fuera del circuito político. La gente no lo conoce", analizó el integrante de la Mesa de Acción Política del PJ, en diálogo con AM750.

En su análisis sobre el escenario electoral, Fernández dejó varias definiciones. Sobre Lavagna señaló que "jugar a ser tercero en una campaña con segunda vuelta es jugar a perder". Además, remarcó que "no cualquiera puede ser presidente" y que si bien Lavagna es un "técnico reconocido", hay "gente prestigiosa que no está en condiciones de acceder a la presidencia".

El ex funcionario, uno de los impulsores de la unidad del peronismo, se refirió también a la aparición del conductor televisivo, Marcelo Tinelli. "Pretende llamar la atención sobre lo que está pasando (en el país)", señaló.

En referencia a la postulación de la ex presidenta, consideró que "todo el mundo sabe que Cristina es candidata" y que ella "aprendió su parte y empezó a convocar a todos".