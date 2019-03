Hace un año asesinaron a la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco. Con dos detenidos en los últimos días como presuntos autores materiales del crimen, pero sin conocerse los autores intelectuales, hoy los brasileños marcharán en las principales ciudades del país embanderando dos consignas: #QuiénMandóAMatarAMarielle y #FlorecerPorMarielle. La ciudad de Buenos Aires también se hará eco del homenaje, que tendrá lugar hoy a las seis de la tarde en el Obelisco. En Nueva York, habrá un acto conmemoratorio el sábado.

Franco, una mujer negra, lesbiana, militante del izquierdista Partido Socialismo y Libertad, y defensora de los derechos de las minorías, fue asesinada a tiros dentro del auto en el que se dirigía a su casa tras salir de un evento político, el 14 de marzo de 2018. En el ataque también fue asesinado su asistente y quien manejaba el auto, Anderson Gomes.

Su homicidio provocó gran indignación en Brasil, así como condenas en el exterior, especialmente de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, ya que la concejala se había destacado por su enérgica condena a los abusos policiales y en defensa de las minorías. En el último tiempo, se había convertido en una dura crítica de la intervención del ejército en Río de Janeiro, que comenzó con el gobierno de Michel Temer y que se intensificó con el del ultraderechista Jair Bolsonaro.

Tras un año del asesinato, este martes fueron detenidos dos sospechosos –presuntos parapoliciales– de ser los autores materiales del crimen. Según la Fiscalía, uno de los dos detenidos, el agente jubilado de la Policía Militarizada Ronnie Lessa, es sospechoso de ser el autor de los disparos que mataron a la concejala. El otro, Elcio Vieira de Queiroz, de 46 años y quien había sido expulsado de la Policía Militarizada, está acusado de conducir el automóvil desde el que se asesinó a Franco y a Gomes. Los investigadores descubrieron, además, que el crimen fue minuciosamente preparado durante tres meses y que Lessa hizo averiguaciones en internet de los lugares frecuentados por la concejala.

Sin embargo, aún se desconoce quienes fueron los autores intelectuales del asesinato. Esto no es algo aislado en Brasil, país en el que solo el ocho por ciento de los homicidios son esclarecidos, según denunció ayer la ONG Río de Paz, un número sumamente bajo si se lo compara con países más desarrollados: en Alemania se esclarece el 98 por ciento de los asesinatos y en Japón, el 95. Para Antonio Carlos Costa, fundador de la ONG, el hecho de que la justicia no dilucide este tipo de casos hace que los delincuentes sigan cometiendo los crímenes en libertad porque saben que no serán castigados. En este sentido, Costa se refirió al crimen de Franco: “Queremos saber quiénes mandaron matar a Marielle, queremos saber quiénes fueron los autores intelectuales de ese asesinato. Ese crimen está metido en un contexto muy grande de impunidad, como lo están la mayoría de los homicidios en Brasil”, explicó Costa.

Amnistía Internacional (AI) también se sumó al pedido de que se investigue hasta dar con las personas que dieron la orden de matar a la militante. “La organización reitera que aún hay muchas preguntas sin respuesta y que las investigaciones tienen que continuar hasta que los autores y quienes encomendaron el asesinato sean llevados a la Justicia”, aseguró la organización de defensa de los derechos humanos en un comunicado. AI reiteró, además, su petición para que Brasil cree un grupo externo e independiente de especialistas para que se encargue de las investigaciones y del proceso. La organización considera que la policía de Río de Janeiro no puede ser responsable de investigar un grupo integrado por algunos de sus miembros o ex miembros, como los presuntos autores del crimen contra Franco.

El acto de homenaje a Franco en Buenos Aires será hoy en el Obelisco a las 18. Del evento participarán organizaciones políticas y movimientos sociales afro, migrantes, feministas y LGBT. Durante el acto se leerá un manifiesto conjunto y se realizará una ceremonia con velas y flores. La actividad contará, además, con presentaciones de música y danza afro.