En una agenda deportiva que se renueva cada día, este lunes termina una nueva jornada en las ligas europeas: juegan el Inter con Lautaro Martínez y el Sevilla de Matías Almeyda. Seguí paso a paso todo lo que depara la semana.



Torneo Clausura

Por la fecha 6 de la Liga Profesional, hoy River visita a Lanús:



Lunes



15.00: Riestra vs Sarmiento de Junin

17.00: Godoy Cruz vs Vélez

19.00: Belgrano vs Central Córdoba

19.15: Estudiantes vs Aldosivi

21.15: Lanús vs River

Primera Nacional

La fecha 28 termina con un cruce de la Zona A:



Lunes



21.05: All Boys vs San Martín (T)

Liga Femenina



Con tres partidos termina la fecha 2:



Lunes



11.00: Central vs San Lorenzo

15.00: Newell's vs SAT

17.00: San Luis FC vs Ferro

Copa Argentina

El equipo de Gallardo juega en Mendoza el último partido de los 8vos de final



Jueves



21.15: Unión vs River

Fórmula 1

Se retoma la Temporada con la fecha número 15 y el domingo será el GP de Paises Bajos:



Viernes



Prácticas Libres

US Open

Comienza el último Grand Slam del año y tiene presencia argentina:



Lunes



12.00: Sebastián Baez vs Lloyd Harris

13.10: Federico Gómez vs Jack Draper

13.40: Francisco Comesaña vs Alex Michelsen

Martes



12.00: Francisco Cerúndolo vs Matteo Arnaldi

16.50: Solana Sierra vs Sorana Cirstea

Mundial femenino de Voley

Se cierra la fase de grupos y Argentina va por la clasificación a Octavos, después del triunfo contra República Checa y una caída ante Estados Unidos:



Martes



6.00: Argentina vs Eslovenia

Americup

También se cierra la fase de grupos del torneo masculino de Basquet, y Argentina acumula un triunfo sobre Nicaragua y una derrota contra República Dominicana:



Lunes



18.40: Argentina vs Colombia

Premier League

En Inglaterra cierra la jornada número 2 con el último campeón:



Lunes



16.00: Newcastle vs Liverpool

Serie A



Debuta en la temporada el Inter de Lautaro Martínez:



Lunes



13.30: Udinese vs Hellas Verona

15.45: Inter vs Torino

La Liga

En España termina la fecha 2, con el Sevilla de Matias Almeyda



14.30: Athletic Club vs Rayo Vallecano



16.30: Sevilla vs Getafe