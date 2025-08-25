En una agenda deportiva que se renueva
cada día, este lunes termina una nueva jornada en las ligas
europeas: juegan el Inter con Lautaro Martínez y el Sevilla de
Matías Almeyda. Seguí paso a paso todo lo que depara la semana.
Torneo Clausura
Por la fecha 6 de la Liga Profesional,
hoy River visita a Lanús:
Lunes
15.00: Riestra vs Sarmiento de Junin
17.00: Godoy Cruz vs Vélez
19.00: Belgrano vs Central Córdoba
19.15: Estudiantes vs Aldosivi
21.15: Lanús vs River
Primera Nacional
La fecha 28 termina con un cruce de la
Zona A:
Lunes
21.05: All Boys vs San Martín (T)
Liga Femenina
Con tres partidos termina la fecha 2:
Lunes
11.00: Central vs San Lorenzo
15.00: Newell's vs SAT
17.00: San Luis FC vs Ferro
Copa Argentina
El equipo de Gallardo juega en Mendoza
el último partido de los 8vos de final
Jueves
21.15: Unión vs River
Fórmula 1
Se retoma la Temporada con la fecha
número 15 y el domingo será el GP de Paises Bajos:
Viernes
Prácticas Libres
US Open
Comienza el último Grand Slam del año
y tiene presencia argentina:
Lunes
12.00: Sebastián Baez vs Lloyd Harris
13.10: Federico Gómez vs Jack Draper
13.40: Francisco Comesaña vs Alex Michelsen
Martes
12.00: Francisco Cerúndolo vs Matteo Arnaldi
16.50: Solana Sierra vs Sorana Cirstea
Mundial femenino de Voley
Se cierra la fase de grupos y Argentina
va por la clasificación a Octavos, después del triunfo contra
República Checa y una caída ante Estados Unidos:
Martes
6.00: Argentina vs Eslovenia
Americup
También se cierra la fase de grupos
del torneo masculino de Basquet, y Argentina acumula un triunfo sobre
Nicaragua y una derrota contra República Dominicana:
Lunes
18.40: Argentina vs Colombia
Premier League
En Inglaterra cierra la jornada número
2 con el último campeón:
Lunes
16.00: Newcastle vs Liverpool
Serie A
Debuta en la temporada el Inter de
Lautaro Martínez:
Lunes
13.30: Udinese vs Hellas Verona
15.45: Inter vs Torino
La Liga
En España termina la fecha 2, con el
Sevilla de Matias Almeyda
14.30: Athletic Club vs Rayo Vallecano
16.30: Sevilla vs Getafe