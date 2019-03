“No se qué indicadores estará mirando el Gobierno o Miguel Braun en particular. Pero aun los números que ellos publican, los de empleo y producción industrial, por ejemplo, marcan claramente que no hay ningún tipo de reactivación ni que la caída ha dejado de suceder. Hoy las tasas de interés siguen en el 60 por ciento y no hay ningún proceso productivo que pueda sostenerse en este contexto. Mucho menos con el gran problema de que no hay mercado interno”, indicó a este diario Daniel Moreira, del Frente Productivo Nacional, en relación a las declaraciones de Braun sobre un supuesto comienzo de reactivación económica desde noviembre del año pasado.

“La morosidad sigue aumentando y los plazos de pago se han disparado, con 60 días de corrimiento, y eso no ha cambiado, más bien se intensificó, con plazos de hasta 120 días. Hoy los cheques de empresas que eran seguras y firmes ya no lo son, por eso el banco te verifica cheque por cheque. No hay un mango en la calle”, agregó Moreira. “Los números oficiales dicen que las fábricas trabajan al 50 por ciento, con situaciones mucho peores en los casos textil o automotriz. No sé de dónde saca esos números Miguel Braun. Me parece que se trata de un slogan sin sustento, sobre todo teniendo en cuenta que todas las medidas del Gobierno que se vienen de aquí en adelante van a profundizar la recesión económica”, indicó Ariel Aguilar, de la Cgera.