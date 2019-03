#Enfiestados La Fiesta Bresh promete hitazos y besitos para esta noche en Niceto Club. La Bizarren Miusik Parti convidará su menú de música retro-bizarra en El Teatro de Flores, hoy desde las 23 con Daniel Agostini y Lía Crucet. La HiedraH Club de Baile atacará con Sasha Sathya, ReTumb4 y Aggromance, mañana desde las 23.30 en Beatflow. Y la fiesta Tru Manij propondrá perreo fuerte con 20 djs, entre ellos Lobo Confianzudo, Gonza Nehuén, Pato Smink, Zurita y Tessa, mañana desde la medianoche en Otra Historia Club.

#PresenteContinuo Canciones nuevas, discos nuevos, shows nuevos. Hoy, Daddy Yankee hackeará El disco duro en GEBA/Jorge Newbery (a las 18), los vascos Soziedad Alkohólika administrarán su Sistema antisocial en Museum (a las 20), Mi Amigo Invencible defenderá El mismo sol en Niceto Club (a las 20) y El Sueño de los Insectos tomará Abisal en La Confitería (a las 20). Mañana, los emoyanquis Taking Back Sunday agitarán Tidal Wave en The Roxy Live Bar (a las 21) y la familia de Floresta mejor conocida como Wakitokys compartirá en el Club Cultural Matienzo el primer simple audiovisual de su disco El asombroso ciclo de los días (a las 21). Y el domingo, el chileno Nano Stern pelará su Cancionero en la Usina del Arte (a las 20).

#CualquieraPuedeGooglear Temporal será una de las bandas que toque este domingo en el décimo Festival por la Memoria de Tres de Febrero, desde las 16 en la plaza de Caseros. Click, verdad y justicia. Melanie Williams & el Cabloide anticipará hoy algunas canciones del que editará este año a través del sello Goza Records, de Barbi Recanati (a las 20 en el Centro Cultural Recoleta, junto a Las Ex). Click en posición adelantada. Que Se Kurta celebrará sus primeros 15 años de rock hoy a las 21 en Cultural Freire y los mestizos La Fuerza Mayor atronarán su primer cumpleaños mañana en La Tangente. Click soplavelas. Do Neurona estrenará el clip de Flores (con el invitado Felipe Barroso) como previa de su toque de mañana a las 22 en Kirie Music. Click y videos con crema. La Kermesse Redonda honrará en Groove el legado ricotero con ex laderos de Patricio Rey como Sergio Dawi, Semilla Bucciarelli y Tito Fargo (mañana a las 19). Click y ésta es para vos.

#Pantallazos El Festival de Cine Independiente de El Palomar tendrá actividades gratuitas como proyecciones de cortos al aire libre (mañana desde las 19 en la Plaza San Martín, Haedo) y muestras y talleres de capacitación en gestión cultural para la creación de cineclubes (el 23/3 en la Biblioteca Rosario Vera Peñaloza, Haedo).

#AduanaParalela La popera mexicana Julieta Venegas sudará el acordeón en el Torquato Tasso (hoy a las 20.30), el dj inglés Quantic calentará el Xirgu-Espacio Untref (hoy a las 22), el ecuato-brit Chris Dickens colará reggaetón en Club Aráoz (mañana a las 22.30) y el estadounidense Ghostemane pelará trap en El Teatrito (domingo a las 19).