La venta de autos usados subió 2,46 por ciento en febrero con relación a igual mes del año pasado, aunque el total vendido respecto a enero bajó 9,97 por ciento y la merma acumula 4,35 por ciento para el primer bimestre del año, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). Se vendieron 133.805 unidades y en el bimestre 282.421.

Las provincias que más subieron sus ventas en febrero fueron Tierra del Fuego, que llegó a una diferencia interanual de 17,5 por ciento; Neuquén, 11,8 por ciento y San Juan. 10,7 por ciento. Por el contrario, las que más bajaron fueron Misiones, con una merma interanual de 24,09 por ciento; Santiago del Estero 22,91; Chaco 17,04 y Salta, 15,47 por ciento.

El presidente de la CCA, Alberto Príncipe, indicó que el aumento en las ventas de febrero “no nos debe confundir” y explicó que “cuando las reglas de juego no cambian, el comportamiento de los mercados, por lo general, sigue la tendencia de los meses anteriores”. “Los dueños de las empresas están tratando de mantener su negocio y sus empleados, pero cada vez (más) la realidad, la situación económica y las especulaciones financieras, no nos dan alternativas”, dijo Príncipe. “En este contexto y con los volúmenes a la vista, no tenemos esperanza de una recomposición cercana del sector”, concluyó.