Julio Lamas, ex entrenador de la Selección nacional de básquet y actualmente a cargo del representativo japonés, manifestó que “las expectativas son buenas” para la Argentina, tras el sorteo del Mundial de básquet China 2019 efectuado el sábado pasado que lo ubicó en la zona B junto a Rusia, Corea del Sur y Nigeria. “Para la Argentina las expectativas son buenas. Estuve enfocado más que nada en el sorteo de Japón, pero por lo que vi no le ha ido mal”, resumió el técnico que supo conducir al combinado nacional en la Copa del Mundo Grecia 1998 y los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

“Con el nivel que ha desplegado en las ventanas eliminatorias, Argentina no debería tener inconvenientes para pasar. Pero después hay que jugar”, destacó el ex DT de San Lorenzo a la emisora AM 530. “Corea es mejor de lo que en general se piensa, pero siempre hay que tener en cuenta que en un Mundial no hay rivales fáciles”, describió el director técnico, de 54 años.