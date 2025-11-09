El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, se retiró del Congreso de la Confederación General del Trabajo (CGT) junto con el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo y otros gremios opositores, en desacuerdo con la decisión de mantener una conducción colegiada. Los sectores disidentes impulsaban el retorno al unicato, con un único secretario general al frente de la central.

Tras abandonar la votación, Fernández explicó los motivos de su decisión. “Yo cuestiono a uno de los tres secretarios; ha hecho daño a la organización. Hay otro secretario que también lo ha hecho. Lamentablemente no se ha llegado a un entendimiento. Por eso nuestra organización se ha retirado. No podemos acompañar a una CGT con esa clase de compañeros, no me siento representado”, sostuvo en declaraciones a la 750.

El dirigente recordó además episodios de conflicto dentro del gremio y apuntó contra quienes actuaron con indiferencia. “Hace cinco años hemos tenido un asalto en nuestra organización y uno de tantos dirigentes estaba mirando y riendo de lo que estaba sucediendo”, denunció, al tiempo que remarcó que su desacuerdo “no es solo con una persona, sino con mucha gente”.

Pese a las diferencias, Fernández dejó abierta la posibilidad de recomponer el vínculo con la conducción sindical. “Esperemos que esta nueva CGT lleve al Gobierno una mesa de diálogo porque los sindicatos y los trabajadores estamos cada vez peor. Si vemos que la cosa es coherente, no nos vamos a ir de la CGT y vamos a acompañar, porque formamos parte”, afirmó.









El nuevo triunvirato de la CGT

La CGT votó este miércoles al nuevo triunvirato de la central que estará compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros).

Así lo definieron los dirigentes en el congreso que se llevó a cabo en el estadio Obras, donde también se eligió a Andrés Rodríguez, de UPCN, como secretario adjunto, y a Osvaldo Lobato como secretario gremial.

El congreso había sido presidido por Héctor Daer, cosecretario general saliente, y tuvo como anfitrión a Oscar Lingeri, de Obras Sanitarias, quien durante el momentos de los discursos expresó que en la central “no somos kukas ni comunistas, somos peronistas”.