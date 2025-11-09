El flamante cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT) y secretario general del Sindicato del Seguro, Jorge Sola, se refirió a los trascendidos sobre una posible reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

“Lo que estamos viendo de la reforma laboral son trascendidos, no podemos tomarlo como certezas”, aclaró el dirigente, quien advirtió en la 750 que las versiones que circulan “vuelven sobre las mismas cuestiones del decreto 70/2023”, el cual fue frenado por la Justicia tras la presentación de la central obrera. “Si todo gira en lo mismo, va a tener los mismos resultados”, sostuvo.

Sola reconoció que “es tiempo de modernización en el mundo laboral”, pero remarcó que la clave no está en la reforma sino en el crecimiento económico. “Para traer soluciones a la problemática del trabajo debe haber primero crecimiento, no reforma laboral. Luego, llevar a la mesa de diálogo a los empleadores y trabajadores. Si eso no sucede, estamos en problemas. Hasta el momento no hay crecimiento ni llamado al diálogo”, señaló.

El dirigente cuestionó además la idea de aplicar un esquema uniforme de cambios a todas las actividades, sin atender sus diferencias estructurales. “Si nosotros pensamos que la actividad de los servicios, bancos, seguros, es la misma que la del trabajador minero o portuario, nos estamos equivocando. El poder político tiende a pensar que sus soluciones son mágicas. Primero tiene que consultar a los representantes”, subrayó.

En ese sentido, acusó al Ejecutivo de imponer medidas sin negociación previa. “No estamos partiendo de una negociación, sino de una imposición, y todavía este país tiene que respetar los canales republicanos y democráticos”, remarcó.

Sola también cuestionó que el proyecto oficial no contemple una contrapropuesta que beneficie a los trabajadores. “Si el trabajador va a entregar sus beneficios, qué obtiene a cambio. No vemos la contrapropuesta”, apuntó.

Por último, el cotitular de la CGT sostuvo que las ideas que circulan “no son novedosas y no tienen asidero ni siquiera en los países en crisis como el nuestro”, y reclamó que el Gobierno ponga el foco en una reforma impositiva antes que en flexibilizar derechos laborales. “Lo que tienen que hacer es bajar todos los impuestos. Empiecen por la reforma tributaria, que es lo mejor que podría pasar. Acá hay una tarea esencial del Poder Ejecutivo, que es generar las condiciones para que suceda el crecimiento”, concluyó.