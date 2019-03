El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, advirtió ayer que si la Justicia de Nueva Zelanda no castiga a Brenton Tarrant, quien el viernes pasado masacró a 50 feligreses en dos mezquitas de Christchurch, lo hará Turquía. “Mataste de forma vil, abyecta, pérfida, a 50 de nuestros hermanos que estaban rezando. Pero pagarás por ello”, se dirigió Erdogan al terrorista durante acto en la ciudad de Zonguldak, en el norte de Turquía. “Si no te hace pagar Nueva Zelanda, nosotros sabremos hacerte pagar, de una manera u otra”, advirtió el mandatario. Desde el día del atentado, el viernes pasado, Erdogan aprovecha los mitines electorales que organiza de cara a los comicios municipales de fin de mes, para mostrar fragmentos del video del atacante a las mezquitas.

Brenton Tarrant, de 28 años y oriundo de Australia, se filmó entrando al templo de Al Noor y durante 17 minutos mostró en un streaming desde Facebook como mató a tiros a decenas de personas que estaban en el lugar. Según dijo en su manifiesto abiertamente racista, el ataque fue para crear miedo entre los musulmanes. El domingo, en un acto en Antalya, Erdogan mostró por primera vez en público el video que los líderes de Facebook y Youtube intentan eliminar de sus redes sociales. El gobierno neozelandés repudió el acto de inmediato. El ministro de Relaciones Exteriores, Winston Peters, lo acusó por usar imágenes violentas y argumentó que así pone en peligro a los neozelandeses en el extranjero. “Cualquier cosa de esa naturaleza que malinterprete a este país, dado que el sospechoso no era un ciudadano de Nueva Zelanda, pone en peligro el futuro y la seguridad de la gente de Nueva Zelanda y nuestra gente en el exterior”, dijo Peters.

En esa alocución, Erdogan afirmó que enviaría en ataúdes a cualquiera que intente un ataque de ese tipo en Turquía a la par que mostró extractos del manifiesto publicado por Tarrant. Erdogan, que se enfrenta a una ardua batalla en las elecciones debido a las dificultades económicas de Turquía, afirmó que el manifiesto de Tarrant exhorta a mantener a los turcos fuera de Europa. “El ataque fue parte de una campaña mundial de islamofobia”, arengó.

En otro mitin donde conmemoró la campaña de Gallipoli en 1915, cuando los soldados otomanos derrotaron a las fuerzas lideradas por los británicos incluyendo Australia y Nueva York, Erdogan dijo: “Hemos estado aquí durante 1,000 años y estaremos aquí hasta el apocalipsis, si Dios quiere. No convertirás Estambul en Constantinopla. Sus abuelos vinieron aquí... y regresaron en ataúdes. No dudes que te enviaremos de vuelta como a tus abuelos”. Durante el mitin de ayer, Erdogan lamentó que las leyes neozelandesas sean poco severas y que “la vida humana sea tan barata”. “Nosotros cometimos un error: abolimos la pena de muerte. Creo que fue un error”, dijo Erdogan reiterando, como lo hace desde 2016, que firmaría la reintroducción de la pena capital si el Parlamento turco la aprobara. Turquía abolió la pena de muerte en 2004, en una de sus reformas para acercarse a la Unión Europea, y en este caso para volver a reintroducirla deberá reformar la Constitución. Según informes oficiales, el atacante de Christchurch visitó Turquía dos veces, pero aún no se conoce el propósito de sus visitas.