La otrora Mesa de Enlace que intentó desestabilizar el gobierno de Cristina Kirchner por su política agropecuaria, ahora denostó el plan económico de Mauricio Macri al que, a la vez, reprochó haber “tomado para la joda” a un sector que lo catapultó a la Presidencia. “Nos hemos ido desencantando”, disparó Hugo Biolcati, ex presidente de la Sociedad Rural (SRA). “Si no cambian, esto va a reventar y va a ser un desastre”, advirtió Mariano Llambías, ex líder de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Los cuatro jinetes del denominado “campo” volvieron a juntarse en un programa televisivo del Canal Rural en el que transmitieron el malestar del sector con el gobierno macrista. “Hay una clara tendencia a gobernar favoreciendo a la joda financiera por encima de un modelo de producción”, lanzó Eduardo Buzzi, ex titular de la Federación Agraria (FAA), quien además criticó al Gobierno por “subestimar” al sector.

“Hay un tufillo, un malestar”, advirtió el dirigente, al tiempo que sostuvo que de haberse tomado una medida tan “grosera como “la 125”, las corporaciones “hubiésemos actuado” como lo hicieron en 2008 y “la dirigencia presente tendría más problemas”. Por último le recomendó al gobierno de Cambiemos: “Muchachos, déjense ayudar porque vienen por la banquina”.

La entrevista colectiva reunió a los cinco integrantes del espacio en el que las corporaciones del agro se unieron en contra de la Resolución 125 de movilidad de las retenciones a los granos diseñada por el entonces ministro de Economía Martín Lousteau, durante el primer gobierno de CFK.

Uno de los voceros más furiosos de esa operación fue Biolcatti, quien ahora expresó su decepción: “Nosotros como sector hemos apoyado a Macri profundamente, hemos hecho mucho porque llegara al gobierno”. Sin embargo, prosiguió, “volvió a poner las retenciones, cuya eliminación fue la base de la campaña de nuestro sector a favor” de él.

“Parece que nos tomaran para la joda”, dijo y remató: “Nos hemos ido desencantando”. No obstante, lanzó un llamado al propio Presidente: “Despertá, date cuenta de que la gente está buscando otro horizonte. Lo que siente el productor agropecuario es que lo han engañado”.

Junto con Biolcati estuvo también su antecesor en la presidencia de la SRA, Luciano Miguenz. La mesa de la entrevista cerró con Mariano Llambías, de CRA, y Carlos Garetto, el ex presidente de Coninagro.

“La gente de clase media está con muchos problemas”, dijo Llambías, para quien no es menor “el tema de los jubilados” ni el de “aquel que no tiene otra fuente de ingreso la está pasando muy mal.

Para Garetto, en tanto, “no hay una orientación” clara en las políticas de Cambiemos. “Pasamos de que haya retenciones, a sacarlas y luego a ponerlas de nuevo”, dijo y puso en tela de juicio “las tasas de interés al 80 por ciento” que hacen que la rentabilidad de los productores “sea nula”.