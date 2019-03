“En Salta no queremos más una copia del macrismo.” El diputado nacional Sergio Leavy, al que llaman Oso quienes lo conocen, habla con PáginaI12 con su particular tonada salteña. El ex intendente de Tartagal es precandidato a gobernador de Salta por Unidad Ciudadana, espacio que está enfrentado al actual mandatario, Juan Manuel Urtubey, que no puede presentarse nuevamente para disputar el cargo y se encuentra armando Alternativa Federal. “Todos los triunfos de Urtubey fueron con el kirchnerismo, hasta que se abrió y perdió”, recuerda Leavy que propone en su programa “industrializar Salta. Sumar industrias a la par del negocio del turismo”. Además quiere “una mujer de vicegobernadora: Salta es una provincia muy machista y hay que darle a la mujer el lugar que corresponde”.

–Se está dando un proceso de unidad de la oposición con el peronismo como eje en todo el país. ¿En qué estado se encuentra ese proceso en Salta, teniendo en cuenta que Urtubey promueve Alternativa Federal?

–En la provincia el PJ está presidido por el gobernador, que quiere ser candidato a presidente. Por lo tanto, la unidad es bastante complicada. Pero sí tenemos una unidad más firme entre distintos sectores del peronismo. Yo soy presidente del Partido de la Victoria a nivel provincial, que es con el que llegó Urtubey a la gobernación. Una vez que llegó ahí, pasó a ser presidente del PJ salteño. Yo desde que fui candidato a intendente de Tartagal que estoy en el mismo espacio político. Todos los triunfos Urtubey los tuvo con el kirchnerismo, hasta que él se abrió y tuvo su primera derrota.

–¿Por qué dice que Urtubey es una segunda copia de Macri?

–Claramente, en la provincia de Salta y en el país, Urtubey está demostrando que con este tema de dar gobernabilidad fue muy funcional al macrismo, se aprobaron muchísimas leyes con el peronismo federal y en la provincia misma decía que lo que hacía Macri estaba bien, que había que acompañarlo para que la gobernabilidad no se afectara. Lo único que hacía era trabajar para que las políticas de ajuste se profundicen en la Argentina y hoy tenemos una economía desquiciada y un Estado nacional y su gente en muy mala situación.

–Salta es una provincia con su economía mirando al turismo esencialmente. ¿Cuál es su propuesta?

–En Salta muchos gobernadores apuntaron a que el turismo sea una cuestión de Estado y se logró desarrollar un polo turístico muy importante en el norte del país. Nosotros creemos que Salta produce mucha materia prima y queremos darle valor agregado. Queremos industrializar la provincia con la minería, porque tenemos litio, petróleo, gas, y también la agroindustria. Vamos a destinar el 2 por ciento del presupuesto a proyectos de generación de puestos de trabajo. La intención es industrializar el tabaco, la soja, la producción vitivinícola. Realmente tiene de todo Salta, es una provincia muy rica, no sólo los cerros pelados que se ven en algunas fotos turísticas. Además, tenemos que mirar más a nuestros vecinos. Tenemos 1500 o 2 mil kilómetros hasta el puerto de Rosario cuando tenemos a 500 kilómetros a los hermanos de Bolivia, de Paraguay. Necesitamos favorecer el desarrollo de otros mercados que no pasen por el centralismo porteño.

–Usted presenció la exposición del juez Alejo Ramos Padilla en el Congreso. ¿Cómo ve su investigación?

–Es un juez coraje, un juez que nos está mostrando la realidad. Para nosotros era impensado que el Estado esté haciendo espionaje sobre periodistas, funcionarios, ex funcionarios, dirigentes políticos. Está todo mezclado, como la extorsión y el espionaje con diputados como (Elisa) Carrió y (Noemí) Oliveto, que están involucradas junto con algunos fiscales también. Lo que significa que hay una mafia en la Justicia y que lo está investigando un juez con mucho coraje y con mucho nacionalismo y amor a la patria y a la democracia. Hay poderes enquistados que son muy difíciles de remover.

–Hay grabaciones que vinculan al intendente de Salta, Gustavo Sáenz, con esa red de espionaje y extorsión. ¿Qué implicaciones cree que puede tener?

–El intendente de Salta está sospechado, la AFIP allanó la municipalidad, se llevaron la computadora del secretario de Hacienda, allanaron nueve propiedades, el fiscal que está con el caso dictaminó que había que detener a tres personas. (El falso abogado Marcelo) D’Alessio dice que le tienen que dar plata para ser candidato a gobernador... todo tiene que investigarse porque es grave.

–¿Está buscando una mujer para que lo acompañe en la fórmula?

–La provincia de Salta es una provincia muy machista, nunca tuvimos gobernadora ni vicegobernadora, ni presidenta de la Cámara de Diputados ni vicepresidenta del Senado. Es momento de que le demos un lugar importante a la mujer, por eso queremos una vicegobernadora. Estamos trabajando en es sentido con muchas compañeras que se han empezado a postular. Ni siquiera tiene que ser una compañera que provenga de la política, puede ser representante social que tenga predicamento entre todas las mujeres. También proponemos crear un ministerio de la mujer. Es fundamental que se hagan políticas públicas de corto, mediano y largo plazo para desterrar la violencia de género y de familia. No puede ser que todos los días se nos muere una mujer por el solo hecho de ser mujer.