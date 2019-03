El fiscal general de la Ciudad, Martín Ocampo, renunció a su cargo, del que se encontraba en uso de su licencia. Ocampo había sido hasta noviembre del año pasado el ministro de Justicia de Horacio Rodríguez Larreta, hasta que salió expulsado por orden del presidente Mauricio Macri luego de la fallida final de la Copa Libertadores entre River y Boca. Su salida implicó la victoria final de Patricia Bullrich en la interna que sostenía con Ocampo y el alineamiento del Gobierno porteño con su política de seguridad. Tras su renuncia al Ministerio, Ocampo dejó entrever que se dedicaría a su familia y no volvería a ser el jefe de los fiscales, puesto en el que también lo había ubicado Macri. Ayer lo confirmó con su renuncia. Lo reemplazará Juan Bautista Mahíques, el representante del Gobierno ante el Consejo de la Magistratura.

Hombre de Daniel “El Tano” Angelici, Ocampo fue un militante incondicional de Macri. Lo defendió cuando era legislador ante el peligro de un juicio político por las escuchas ilegales. Fue premiado como fiscal general (el equivalente a la Procuración Nacional), cargo en el que se pidió licencia cuando Larreta lo convocó en 2016 como ministro de Justicia. Desde allí, Ocampo se enfrentó con Bullrich, quien buscaba imponer sus decisiones al Gobierno porteño. El final de esa pelea llegó junto con la suspensión del partido de River y Boca en la Libertadores, tras el ataque a los jugadores de Boca. Macri, furioso, pidió la cabeza de Ocampo. Larreta cedió. Su reemplazante, el vicejefe Diego Santilli, buscó una sintonía total con Bullrich, transformando la caída de Ocampo en una rendición incondicional.

Restaba saber si Ocampo, que nunca se terminó de recuperar del golpe y sentía la necesidad de volver a dedicarse a su vida familiar, iba a volver a conducir a los fiscales porteños. Finalmente no lo hizo. “He decidido apartarme del Poder Judicial en este año electoral 2019, bajo la absoluta convicción de participar activamente desde la UCR para que el espacio de Cambiemos siga siendo la mejor opción para conducir los destinos de nuestra querida Ciudad”, sostuvo en su mensaje de renuncia. Un dato: ya no será un dirigente del PRO, sino que volvió a sus orígenes, a la UCR, luego del acuerdo entre Angelici y Enrique “Coti” Nosiglia. Para no mostrar rencores, Ocampo agradeció a Macri y también a Larreta “por la confianza y el apoyo”. Ayer por la tarde se conoció que Juan Bautista Mahíques será su reemplazante. El actual representante del Gobierno ante el Consejo de la Magistratura también es un hombre de fuertes vínculos con Angelici.