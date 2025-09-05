La semana que viene se jugará la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y todas las plazas directas al Mundial 2026 tienen dueño. Solo resta definir quién se quedará con el séptimo puesto del Repechaje, el cual se disputan entre Venezuela y Bolivia. La tabla de posiciones de la clasificatoria de CONMEBOL para la próxima Copa del Mundo.

Tabla de posiciones Eliminatorias Sudamericanas

Del 1º al 6º clasifican al Mundial

El 7º jugará el Repechaje

A Ecuador se le descontaron 3 puntos por la mala inclusión de un jugador en las Eliminatorias anteriores

Selecciones de CONMEBOL clasificadas al Mundia l

Argentina

Brasil

Uruguay

Ecuador

Colombia

Paraguay

¿Qué necesitan Venezuela y Bolivia para clasificar al Repechaje?

Tanto Venezuela como Bolivia desaprovecharon la oportunidad que les dio su rival. Por un lado, la Vinotinto cayó 3 a 0 ante Argentina en el Monumental, mientras que por el otro La Verde perdió por el mismo resultado frente a Colombia en el Metropolitano de Barranquilla.

De esta manera, los venezolanos mantienen el ansiado séptimo puesto con 18 puntos, mientras que los bolivianos continúan octavos con 17 unidades. Otro que desaprovechó la ocasión fue Perú, que de haberle ganado a Uruguay hubiera llegado a la última fecha con posibilidades matemáticas de llegar a la repesca, aunque acabó perdiendo 3 a 0 en el Centenerio de Montevideo.

Así las cosas, Venezuela depende de sí misma para llegar al Repechaje: con una victoria está adentro. En caso de empatar, necesitaría que Bolivia no gane. Los bolivianos no tienen otra opción que ganar: aunque los venezolanos pierdan y ellos empaten, lo que los dejaría en la misma línea, la diferencia de gol los sentenciaría (-19 contra -7).

¿Cuándo y cómo se juega el Repechaje?

El Repechaje se jugará durante marzo de 2026 y tendrá un nuevo formato. Habrá seis selecciones que se disputarán dos cupos para el Mundial:

Una de la Confederación Asiática (AFC)

Una de la Confederación Africana (CAF)

Una de Sudamérica (Conmebol)

Una de la Confederación de Oceania (OFC)

Dos de la Concacaf

La UEFA no formará parte de la Repesca debido a que tiene 16 plazas directas a la Copa del Mundo. De las seis clasificadas, las cuatro de peor ranking FIFA se enfrentarán entre sí por las semifinales. Los ganadores pasarán a la final ante los equipos de mejor ranking.

