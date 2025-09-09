La selección argentina enfrenta hoy martes a partir de las 20:00 a su par de Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Dónde ver el partido en vivo online y por TV y las posibles formaciones de Lionel Scaloni y Sebastián Beccacece.

Dónde ver Argentina vs. Ecuador en vivo online y por TV

El partido será televisado por TyC Sports y transmitido a través de TyC Sports Play. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

La probable formación de Argentina vs. Ecuador

Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi,Gonzalo Montiel; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Thiago Almada; Nicolás González, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

La probable formación de Ecuador vs. Argentina

Hernán Galíndez; Joel Ordoñez/Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah/Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia DT: Sebastián Beccacece.