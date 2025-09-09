La selección argentina enfrenta hoy martes a partir de las 20:00 a su par de Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Dónde ver el partido en vivo online y por TV y las posibles formaciones de Lionel Scaloni y Sebastián Beccacece.
Dónde ver Argentina vs. Ecuador en vivo online y por TV
El partido será televisado por TyC Sports y transmitido a través de TyC Sports Play. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.
La probable formación de Argentina vs. Ecuador
Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi,Gonzalo Montiel; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Thiago Almada; Nicolás González, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
La probable formación de Ecuador vs. Argentina
Hernán Galíndez; Joel Ordoñez/Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah/Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia DT: Sebastián Beccacece.
Partidos Eliminatorias hoy: cómo se juega la última fecha
- Ecuador vs Argentina | 20:00
- Chile vs Uruguay | 20:30
- Bolivia vs Brasil | 20:30
- Venezuela vs Colombia | 20:30
- Perú vs Paraguay | 20:30
Scaloni habló de Messi, la lista de convocados para el Mundial y confirmó un amistoso
El DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, elogió a Ecuador, rival de la Albiceleste en la última fecha de las Eliminatorias, y a su DT el argentino Sebastián Beccacece este lunes en conferencia de prensa desde el predio de la AFA en Ezeiza. Además, se refirió a la lista de convocados para el Mundial 2026 y a los dichos de Lionel Messi sobre su presencia en la próxima Copa del Mundo. "Lo que decida está bien", comentó.
Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas
- Del 1º al 6º clasifican al Mundial
- El 7º jugará el Repechaje
- A Ecuador se le descontaron 3 puntos por la mala inclusión de un jugador en las Eliminatorias anteriores
El historial Argentina vs Ecuador
Las selecciones de Argentina y Ecuador se enfrentaron en 41 oportunidades, con 24 triunfos para la Albiceleste, 12 empates y 5 triunfos de La Tri. La última vez que se enfrentaron fue por los cuartos de final de la Copa América 2024, en donde empataron 1 a 1 en el tiempo regular y luego el equipo de Lionel Scaloni se impuso 4 a 2 en los penales. En las vigentes Eliminatorias se cruzaron por la fecha 1 en el Monumental, con victoria 1 a 0 de Argentina.
¿Por qué Messi no juega hoy en Argentina vs Ecuador?
"Hablé con Leo (Scaloni). Decidió que descanse. Vengo de una lesión. Si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido, para prepararme para lo que viene, que es importante. Nos jugamos la MLS, es un objetivo. Espero estar bien", declaró Lionel Messi tras la victoria 3 a 0 de Argentina ante Venezuela del jueves pasado.
Tuve la lesión que me dejó parado 15 días, me cortó el ritmo, me volví a no sentir cómodo... Se viene una seguidilla importante. Espero terminar bien el año para después arrancar bien la pretemporada", añadió la Pulga.
"No va a viajar a Ecuador. Ha terminado cansado. Tendría que haber salido. No salió por la emotividad del partido y porque ya habíamos hablado que juegue todo el encuentro. Ha terminado bastante cargado. A Ecuador no va a venir. Merecido tiene pasar el tiempo con su familia", explicó Scaloni en conferencia de prensa.