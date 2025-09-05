El periodista Víctor Hugo Morales volvió a lanzar durísimas críticas contra el presidente Javier Milei tras sus “arengas insultante” y su discurso del “desconcierto” a horas de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires y dijo que “todo lo que rodea a Milei es oscuro, perverso” para referirse a los grupos de poder que lo sostienen en el Gobierno.

El editorial de Víctor Hugo Morales

Las arengas insultantes de Milei quedaron flotando en medio del desconcierto que provoca escucharlo. La pena y la bronca unidas en un abrazo de pasmo. “Saquen a Kirchner del cajón”. Dijo 26 veces “kirchnerismo”, “los K me quieren matar”, “Milman es una víctima”, “los audios infames que le pusieron a Milei” en referencia a los propios, dicho como si nadie se fuese a dar cuenta de que era su conciencia retorcida y enferma la que lo impulsaba a meter a Millman como salvoconducto de su corrupción de ladronzuelo que no repara en que lo están viendo.

De ahí la respuesta de Cristina Kirchner. “Hay que ser cobarde”, dijo de Milei. “Se vuelve de todo menos del ridículo”. “No se puede ser más mentiroso”. Se hizo un festín, porque Milei juega solo, nadie lo protege. O él no escucha a los demás, ensoberbecido e incontrolable para sí mismo, como si las neuronas que controlan el discurso hubieran sido arrasadas por la droga del poder. Al menos esa, que es letal.

Mirando atrás y al contemplar el pasado inmediato, nada de lo que nos ha sucedido parece real. Y todo para llegar a un riesgo país que miden sus amigos y lo ponen con la cabeza entre las cuerdas mirando a los jurados.

El JP Morgan, cuyos empleados están en el control de la economía del gobierno argentino. Maneja la economía del país. Igual le da con un fierro a una política que además de hambrear y reprimir, es falsa como la inflación, como el precio del dólar, como los famosos superávits.

Ahí están los empresarios esperando el lunes, contando las horas. Vivimos en zozobra, pero lo grave es que no hay golpes de mercado porque eso lo hacen ellos, la derecha.

Y la derecha banca todo lo posible a Milei, porque se banca a sí mismo. Y Milei apenas funge en calidad de presidente. Es la propia naturaleza la que envía estas señales que nos tienen mirando al lunes con espanto.

El tipo está en Miami, abrazado a un delincuente. Se pavonearon los encapuchados por Moreno, todo lo que lo rodea es oscuro, perverso. Ya no es Elon Musk o Trump, ya no lleva motosierra. Es un alma en pena que se pasea por Villa Ángela o por Los Ángeles, pero desangelado.