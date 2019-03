En una resolución firmada esta mañana, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, volvió a citar a indagatoria al fiscal Carlos Stornelli, involucrado en la mega red de espionaje ilegal y extorsión junto al falso abogado Marcelo D'Alessio. "En atención a la incomparecencia de Carlos Stornelli a la audiencia indagatoria prevista para el día de la fecha, realícese una nueva convocatoria para el día viernes 22 de este mes a las 11 hs. bajo apercibimiento de ley", señala el magistrado en el texto al que accedió Página/12.

Según Ramos Padilla, los fueros que posee Stornelli por ser fiscal de la Nación no lo amparan para eludir a la justicia: "las inmunidades para los magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación (cfr. art. 63 de la Ley 27.148), no han sido establecidas como mecanismos para eludir el accionar de la justicia en un proceso penal sino como garantía para evitar ser perturbados en el ejercicio de sus funciones. De allí que siendo esta la tercera convocatoria no se advierten razones válidas que lo autoricen a desoír el llamado a prestar declaración indagatoria".

En su resolución, el juez justifica el tercer llamado a indagatoria en la "existencia de la sospecha necesaria acerca de la posible comisión de delitos de acción pública por parte del nombrado (Stornelli) que imponen esta convocatoria".

La discusión ahora está centrada en qué implica la frase "bajo apercibimiento de ley" y qué potestades tiene Ramos Padilla sobre un funcionario judicial que goza de inmunidad. Según el artículo 120 de la Constitución Nacional los miembros del Ministerio Público Fiscal "gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones". Para el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez esto significa que efectivamente un fiscal no puede ser detenido en prisión preventiva sin previo desafuero, pero el juez sí puede llevarlo a declarar por la fuerza pública. "Ramos Padilla tiene la posibilidad de hacer comparecer a Carlos Stornelli con la fuerza pública para la indagatoria. Son las facultades propias que tiene el juez. Lo que no puede hacer es dictarle la prisión preventiva, salvo que sea destituido por el Ministerio Público Fiscal", explicó el letrado a Página/12. Y agregó que Stornelli "no puede ser detenido. La ley del Ministerio Público actual impide que un fiscal sea detenido salvo que sea un hecho de flagrancia".

Lo cierto es que no hay precedentes en los últimos años de democracia de un funcionario judicial de la envergadura de Stornelli involucrado en una causa de tal gravedad y negándose a un llamado a indagatoria. "No tiene ningún tipo de justificativo la ausencia a la indagatoria, menos en un hombre de derecho. Él (Stornelli) no puede crear un código procesal ad hoc. Te llames como te llames, seas quien seas, no se puede no concurrir a una indagatoria alegando que recusaste al juez. Esa recusación la tiene que resolver la Cámara de Mar Del Plata, pero mientras tanto tiene que responder al llamado del juez", opinó un funcionario de trayectoria en el edificio de Comodoro Py.

Además de la nueva convocatoria para indagar a Stornelli, Ramos Padilla dio más pasos en la investigación de la mega red de espionaje ilegal. En la misma resolución llamó a prestar declaración testimonial para el próximo martes a las 12 al empresario Mario Cifuentes, cuyo nombre figura entre la documentación encontrada en los allanamientos a D'Alessio. También aceptó como querellantes en la causa a Gabriel Traficante, empresario involucrado en la denominada causa de los contenedores, quien denunció también haber sido extorsionado por D'Alessio y al ex funcionario detenido en la causa de las fotocopias de los cuadernos, Roberto Baratta. Ambos podrán querellar en la parte del expediente que los afecta.

Además, en su resolución, el juez solicitó material tecnológico a la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación para avanzar con el análisis del material secuestrado.