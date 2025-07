El Servicio de Registro Cívico de Bolivia entregó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el Padrón Electoral que habilita a 7.937.138 ciudadanos para votar en los comicios presidenciales del próximo 17 de agosto, en un contexto marcado por polarización política, desconfianza institucional y la ausencia de un candidato con clara ventaja, con el agravante de la prescripción contra Evo Morales.

El vocal del TSE, Francisco Vargas, detalló que 7.567.207 votantes están habilitados dentro del territorio nacional, mientras que 369.931 residen en el exterior, distribuidos en 32 países y 110 ciudades. De igual forma se informó que 391.191 personas fueron inhabilitadas por diversas razones y no podrán sufragar. “El padrón es plenamente verificable y está abierto a la observación electoral, tanto nacional como internacional”, aseguró Vargas.

Santa Cruz, con 2.071.967 votantes, es el departamento con mayor peso electoral, seguido de cerca por La Paz (2.047.825) y Cochabamba (1.443.013): en conjunto, concentran más del 70% del electorado nacional.

No obstante, el voto en el exterior podría ser decisivo en una elección sin claros favoritos ya que según los últimos sondeos de redes televisivas nacionales, las tres principales candidaturas oscilan entre el 14% y el 19% de intención de voto, sin que ninguna supere aún el 20%, lo que anticipa un panorama altamente competitivo. La Argentina, España, Brasil, Chile y Estados Unidos concentran el 95% del electorado migrante.

La elección general de agosto será la primera a la que el oficialismo concurrirá fragmentado en tres bloques: el sector del presidente Arce, que impulsa la candidatura de su exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo; el del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez; y el bloque de Morales.

La proscripción de Evo

El expresidente boliviano Evo Morales no podrá presentarse a los comicios por una decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra su candidatura. Morales le reclama al TSE que cumpla una acción judicial que, según considera, le permite postularse.



Morales afirmó que "debiera estar habilitado en este momento" para postular por el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), tras un recurso legal de "cumplimiento obligatorio" para revisar la suspensión de la personalidad jurídica de esa organización por no haber alcanzado el 3 % de los votos en los comicios de 2020.

El exgobernante interpretó que las recientes encuestas electorales que reflejan un 27 % de indecisos, votos blancos y nulos, demuestran que "ese voto es de Evo". "Evo sigue siendo primero aunque no metan (su nombre en las encuestas). Entonces por eso los compañeros no se equivocan al decir que si no está Evo, no hay elecciones", añadió.