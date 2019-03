"Por la producción y el trabajo"

La CGT marchará el 4 de abril

La marcha se realizará entre Plaza Once y la intersección de las avenidas de Mayo y 9 de Julio. No habrá discursos y están trabajando en la elaboración de un documento. Las organizaciones gremiales que no integran el Consejo Directivo participarán y reclamarán la convocatoria a un paro general.