“La Ley de talles es el primer paso para entender que no somos maniquíes. Nos garantiza tener acceso a nuestro derecho a la identidad y a vestirnos como queremos”, expresó la modelo y activista por la diversidad corporal Brenda Mato, el miércoles 20 de marzo, en reclamo a que se apruebe una Ley de Talles en donde la libertad de vestirse no se restrinja solo a la libre elección de los cuerpos hegemónicos. Hasta ahora solo hay normas locales -como en la Provincia de Buenos Aires- que no se cumplen y, por eso, se reclama una legislación a nivel nacional. Por su parte, Sharon Haywood, activista de Activista Any Body Org, también demandó: “Una ley de talles es muy importante, en principio, es un derecho humano básico que en Argentina las personas puedan acceder a ropa de su talle. Sabemos que al 70 por ciento de los y las argentinas les cuesta conseguir talles”.

El proyecto debatido intenta que haya un sistema que se corresponda con las medidas antropométricas de la población argentina y que no exporte una cultura Extra Small (XS). También se promueve que la diversidad corporal se aplique al calzado para que nadie se quede con los pies afuera de la posibilidad de abrigarse, adornarse y calzarse sin sufrimientos y con placer. Mientras que la abogada y Senadora Nacional por la Provincia de Santa Fe (FPV-PJ) María de los Angeles Sacnun, Presidenta de la Comisión de Industria y Comercio recalcó: “Se trata de construir ampliación de derechos entendiendo, además, cuál es la situación de la industria textil que no es ajena a la de la Industria argentina en general, es decir, la falta de créditos y tasas que rondan más del sesenta por ciento. Y, de todos modos, encontramos una muy buena predisposición de la Cámara de la Industria Textil para contribuir en tener un Sistema Único de Talles en la República Argentina”.