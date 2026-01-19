Omitir para ir al contenido principal
Víctima del grave choque en Pinamar
Empeoró el estado de salud de Bastian y lo volverán a operar de urgencia
El niño de 8 años será sometido a una cuarta cirugía luego de que el vehículo UTV en el que viajaba sin cinturón de seguridad chocara contra una camioneta.
19 de enero de 2026 - 18:55
Bastián Jerez
(Redes Sociales)
Pinamar
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
Los sindicatos estatales profundizaron su plan de lucha en medio de tensión política
Estatales de protesta en Córdoba
Tenía 93 años
Murió Valentino Garavani, el reconocido diseñador y maestro del romanticismo italiano en la moda
Por
Erik Gómez
Presión sobre los precios
Inflación sin vacaciones
Todos en la disputa por la jefatura de Gobierno porteño
La interna secreta de LLA por la Ciudad
Por
Werner Pertot
Crecen las protestas tras la muerte de Renee Good en un operativo migratorio
Estados Unidos: ICE, el arma de Trump para reprimir migrantes - Clone
Por
Axel Schwarzfeld
El reconocido periodista falleció a los 80 años de un paro cardíaco
La despedida de Guillermo Salatino, la voz del tenis argentino
Vuela este lunes por la noche
Javier Milei anunció su agenda en Davos: otro viaje sin foto con Donald Trump
Confirmación oficial
La TV pública va a transmitir los partidos de la Selección en el Mundial
La agenda de febrero en el Congreso
El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias: glaciares, reforma laboral y acuerdo con la UE
El Presidente estará casi una semana fuera del país
Con el mismo discurso de siempre
Por
Melisa Molina
Dice que la economía argentina crecerá en 2026
El FMI pronostica un rebote y pide más ajuste
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 19 de enero de 2026
El agro concentra las expectativas y la industria mantiene las dudas.
Grandes patronales, a favor del acuerdo
Presión sobre los precios
Inflación sin vacaciones
Tenía 93 años
Murió Valentino Garavani, el reconocido diseñador y maestro del romanticismo italiano en la moda
Por
Erik Gómez
Desplazamiento en el cerro Hermitte
Comodoro Rivadavia: sugieren evacuar un nuevo barrio tras la emergencia geológica
Tiene 36 años y está grave
Córdoba: lo confudieron con otra persona, lo atropellaron con un auto y le pegaron 15 tiros en una pierna
2-1 a Olimpia en San Nicolás
Boca ganó de la mano del “Changuito” Zeballos y el “Pibe” Janson
Increíble definición de la Copa Africana
Senegal histórico: se fueron de la cancha, volvieron y salieron campeones
Cayó el puntero Barcelona y se acerca Real Madrid
Liga de España: Atlético Madrid superó de local al Alavés
El campeón de la edición 2025 superó a Estudiantes de Buenos Aires
Copa Argentina: debut auspicioso de Independiente Rivadavia