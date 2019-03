Roberto Marrero (foto), jefe de despacho del autorproclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó, fue detenido ayer. “Secuestraron a @ROBERTOMARRERO, jefe de mi despacho. El denunció a viva voz que le pusieron intencionalmente en su casa dos fusiles y una granada”, denunció Guaidó en Twitter, al tiempo que exigió su inmediata libertad. Según afirmó el opositor, Marrero fue arrestado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) luego de que allanaran su residencia y la del diputado opositor Sergio Vergara, en el sector capitalino de Las Mercedes.

“En este momento están entrando en la casa del diputado Vergara y a mi casa un grupo fuerte del Sebin, están tumbando la pared”, dijo Marrero en un audio grabado durante la operación y difundido en redes sociales. “Cuando se lo llevaban preso me gritó que le habían metido dos fusiles y una granada. Los funcionarios del Sebin lo mandaron a callar y le dije que tuviera mucha fuerza”, declaró a su vez Vergara a periodistas. Hasta el momento el jefe del despacho sigue desaparecido. Estados Unidos, por su parte, pidió su liberación. A pesar de no conocerse el paradero de Marrero, Guaidó aseguró que no alterará su agenda de actividades. “Vamos a seguir de gira, vamos a seguir con la operación libertad vamos a seguir en las calles de toda Venezuela”, dijo Guaidó a periodistas después de asegurar que tomaría medidas de protección por la detención de su principal colaborador. “Esas son las medidas, darle la cara sin miedo al pueblo, es el momento de avanzar en la operación libertad”, añadió en referencia a una gran manifestación que pretende liderar hasta las puertas del palacio presidencial de Miraflores, y que aún no tiene fecha. En su conversación con periodistas, Guaidó aseguró que la detención de Marrero constituye una torpeza política, y agregó que recibió informes de altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro que señalan que el mandatario no ordenó la acción. Guaidó consideró así que la cadena de mando en Venezuela está rota y acusó de la detención a algunos cuerpos de seguridad que habrían actuado por cuenta propia.