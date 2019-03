María Elena Saravi es directora del programa Jóvenes y Memoria, y casualmente, también egresada de la Escuela Secundaria N° 14, Carlos Vergara, de La Plata, en donde una decena de estudiantes eligió la educación sexual integral, que no reciben en las aulas, como tema para participar del programa Jóvenes y Memoria, de la Comisión Provincial por la Memoria. Sobre el libro, dice: “Es el poder de activación que tienen les pibes, que les adultes no logramos”. La demanda por la ESI, destacó, “aparece con muchísima fuerza” en los proyectos que encaran grupos de chicos y chicas de diferentes escuelas secundarias bonaerenses, dentro el Programa Jóvenes y Memoria. En un encuentro que se hizo en noviembre en Chapadmalal, con todos los colegios que participan, “vimos trabajos distintos que pedían ESI”. La producción del manual, dice, “es salir a demandar al Estado pero también entendiendo la necesidad de avanzar y proponer aquello que no sale de los espacios de donde naturalmente deberían salir”, dijo Saravi.