El ex presidente del Banco Nación de Cambiemos Carlos Melconian estimó que la inflación de marzo “va a tener la misma tónica de este primer trimestre, va a estar cerca del 4 por ciento”. Fue durante una entrevista por una emisora radial, este sábado, en la que además advirtió que “el despelote no es ahora, el problema es lo que va a encontrar el que gane después del 10 de diciembre, porque este plan es insostenible (“incontinuable”, fue la palabra que usó) después del 10 de diciembre”. “Espero que la campaña baje los decibeles, porque está todo muy confuso, hay un cúmulo de cosas que no van más”.

En otro tramo del reportaje, Melconian reconoció que “las tasas deberían estar más bajas, pero acá lo único que se busca es evitar la espiralización de todo”, refiriéndose a un aumento continuo de dólar y precios. “Acá, para que no haya traslado a precios, tiene que haber una escandalosa y brutal recesión, o la devaluación tipo 2001 (para recordar: fue del 300 por ciento, al saltar del 1 a 1, a 4 pesos por dólar) para que se pueda ganar competitividad. Todo se traslada, hay quienes sostienen que se sigue trasladando a precios la devaluación del año pasado”.

“El éxito de esta coyuntura”, definió luego, “es quebrar la posibilidad de una espiralización, la posibilidad de una crisis financiera, lo que yo llamo Plan Picapiedra 1 y Picapiedra 2 (por los dos planes del FMI) es para que 2019 transite sin desastre financiero, pero es insostenible después de diciembre”. Más adelante aclaró que “lo que dije de Plan Picapiedra no es una verdugueada. Si vos te estás prendiendo fuego, es decir vas camino al default, pasan los bomberos (por el FMI) y te pone un monto (de préstamo) inédito, te sacan el programa (a aplicar) en dos semanas, no emitir, no gastar dólares. ¡Te subís, no me rompan las b…! Es un plan básico, de ahí lo de Picapiedra. Pero este programa vino a parar eso (el default), ahora no le pidan margaritas…”.