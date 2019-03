El fiscal Carlos Stornelli no había definido anoche si se presentaría o no, hoy, ante el juez Alejo Ramos Padilla, quien lo citó a declaración indagatoria por tercera vez en la causa que investiga una red de espionaje ilegal. Lo que sí había definido su defensa era presentar un escrito ante el juzgado para plantear la nulidad de todas las indagatorias, incluso la de hoy, plantear también la “actuación nula del juez en manifiesta incompetencia”, así como pedir el “pronto despacho” de todos los requerimientos de incompetencia ya presentados.

Ayer a la mañana, Stornelli analizaba responder esta vez el llamado del juez federal y finalmente presentarse a indagatoria, ante la posibilidad de ser llevado por la fuerza pública si vuelve a faltar. Pero por la noche, fuentes allegadas a la defensa del fiscal informaron a PáginaI12 que ya no estaba confirmado que fuera a presentarse.

El abogado Roberto Ribas, quien defiende al fiscal en la causa sobre la red de espionaje que dejó al descubierto el caso del falso abogado Marcelo D’Alessio, sí irá al juzgado de Dolores antes del mediodía y presentará el escrito con los planteos de la defensa.

El de hoy es el tercer llamado a indagatoria para el fiscal de la causa de las fotocopias de los cuadernos. Originalmente estaba previsto para el viernes pasado, pero el juez le otorgó una prórroga y fijó una nueva fecha: hoy. En esta oportunidad, el llamado es “bajo apercibimiento de ley”, es decir que, si no concurre por sus propios medios, Ramos Padilla tiene la potestad de ir a buscarlo con la fuerza pública.

Los posibles escenarios que se le plantean al fiscal son los siguientes:

Se presenta a la indagatoria y evita ser declarado en rebeldía. Puede elegir no declarar y solo presentar un escrito o puede aceptar declarar y ejercer su defensa ante el juez. También puede negarse a declarar en esta instancia de la instrucción y pedir hacerlo más adelante. Cualquiera de estas posibilidades dejarían a Stornelli ajustado a derecho.

Otra posibilidad es no ir. Si esta es la opción tomada por Stornelli, puede ser declarado en rebeldía y el juez tiene la potestad de buscarlo con la fuerza pública.

Algunos especulaban ayer que, si se presenta a declarar, Stornelli se encamina a un procesamiento seguro, lo que generaría una ola de recusaciones de los acusados en la causa de los cuadernos y un posterior desplazamiento del fiscal en esa investigación. Si en cambio el fiscal apuesta a no presentarse, y si Ramos Padilla no da el paso de ir a buscarlo con un patrullero pero pide su juicio político para poder dictarle la prisión preventiva, Stornelli confía en que el procurador interino, Eduardo Casal –designado por el Ejecutivo–, no avanzaría prontamente con el jury y él podría seguir con la causa de los cuadernos.

El abogado Ribas opinó que la investigación de la mega red de espionaje ilegal es una causa política y criticó al juez de Dolores porque, según él, “no resuelve la incompetencia ni para un lado ni para el otro, porque lo que quiere es seguir teniendo la causa. Los hechos fueron todos en Capital Federal, es inconcebible que él tenga la causa”. No obstante, la Cámara Federal de Mar del Plata ratificó el viernes pasado que el expediente debe quedar en el despacho de Ramos Padilla. Pero, para Ribas, “la Cámara ratificó otra cosa, no la incompetencia”. Todo parece indicar que el nuevo escrito que presentará hoy hará hincapié en estos últimos argumentos para insistir con la postura de no declarar. Es decir, que es una causa política para sacarlo de la investigación de los cuadernos y que el debate sobre la incompetencia aún no está saldado por la Cámara.

Según consignó Ramos Padilla en la resolución en la que convocó por tercera vez al fiscal, los fueros que posee Stornelli no lo amparan para eludir a la Justicia: “Las inmunidades para los magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación no han sido establecidas como mecanismos para eludir el accionar de la Justicia en un proceso penal, sino como garantía para evitar ser perturbados en el ejercicio de sus funciones. De allí que siendo esta la tercera convocatoria no se advierten razones válidas que lo autoricen a desoír el llamado a prestar declaración indagatoria”.

El juez fundamentó el tercer llamado a indagatoria en la “existencia de la sospecha necesaria acerca de la posible comisión de delitos de acción pública por parte del nombrado (Stornelli) que imponen esta convocatoria”.

También para este martes está prevista la declaración testimonial de Mario Cifuentes, un empresario petrolero de Comodoro Rivadavia. Ramos Padilla descubrió que figura en varios documentos secuestrados al detenido y procesado Marcelo D’Alessio, como uno de los empresarios a extorsionar. El abogado defensor de Cifuentes es Juan Manuel Ubeira, también blanco del falso abogado quien, de acuerdo con la investigación, planeaba someterlo a una cámara oculta. Según pudo saber PáginaI12, el empresario neuquino está convencido de que fue otra de las víctimas de D’Alessio.

Además, Ramos Padilla hizo efectivo el llamado a indagatoria para el suspendido fiscal de Dolores Juan Bidone para este miércoles. En su resolución, el juez señala que “se le imputa haber tomado parte de la asociación ilícita dedicada a realizar acciones de espionaje ilegal. Su aporte en particular era la provisión de información –especialmente a Marcelo D’Alessio- vinculada con datos personales de las víctimas”.