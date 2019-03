Con las loas y las pompas siempre listas, el presidente Mauricio Macri recibió en Casa de Gobierno a Felipe VI y Leticia, el rey y la reina de España, que están de visita oficial en Buenos Aires. Durante su discurso de bienvenida, Macri les dijo que su gobierno está “haciendo las transformaciones” que “ustedes hicieron hace muchos años y cuyos resultados están a la vista”.

La comparación no sería preocupante si la política económica de ese país no hubiera pasado del 8° al 14° puesto de la Unión Europea, si no hubiera un 14,1 por ciento de desempleo y si la desestabilización política y los escándalos de corrupción no se hubieran llevado puesto al gobierno de Mariano Rajoy e hiciera temblar al de Pedro Sánchez.

“Estamos haciendo transformaciones profundas que cuestan y requieren de esfuerzo. Las mismas que ustedes hicieron hace muchos años y que los resultados están a la vista”, destacó Macri, para quien el producto de esas políticas es que “en España la gente fue evolucionando a una mejor calidad de vida”. “Nosotros estamos haciendo lo mismo, aspirando a eso”, cerró.

Los elogios del mandatario argentino tuvieron sus frutos. Felipe VI dijo que desde España “apoyamos todas las reformas que están en marcha” en la Argentina. “Somos conscientes de la situación que atraviesan”, dijo y caracterizó a la actual coyuntura como “difícil”.

Ambos mandatarios destacaron que esta es la primera visita oficial del rey y la reina “en muchos años” y el rey sostuvo que, esta vez, llegó el país para “venir a dar constancia e impulsar la continuidad de esa excelente relación que nos une es un orgullo y responsabilidad”.

Previo a su llegada a Casa de Gobierno, el matrimonio real estuvo en el monumento al Libertador General San Martín, del barrio porteño de Retiro, que recuerda al prócer que independizó a la Argentina de España. Luego, escoltados por el Regimiento de Granaderos a Caballo, llegaron hasta la explanada de Casa Rosada donde fueron recibidos por Macri y su esposa Juliana Awada.

Se trasladaron hasta el Salón Blanco, donde se realizó la foto oficial, y después mantuvieron un encuentro en el despacho presidencial. Seguidamente, el rey y la reina se trasladaron hasta la Residencia de Olivos para compartir un almuerzo privado con el Presidente y su esposa.

Por la noche, a las 20, la pareja española será agasajada con una comida de honor ofrecida por Macri en la Galería del Salón de los Escudos del Centro Cultural Kirchner (CCK).