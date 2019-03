Leopoldo Jacinto Luque, campeón del mundo en 1978, se refirió a aquel torneo organizado por la dictadura, a razón del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia del último domingo. “En una gira en Polonia, José María Muñoz pidió hablar con nosotros y nos dijo que hubo un golpe militar en nuestro país, pero que había sido todo pacífico. Yo jugaba con Kempes, Bertoni, el Negro Ortíz y Ardiles. Ellos eran los que me daban pases para hacer un gol. A mí nunca me dio un pase Videla, ni Agosti, ni Massera para hacer un gol”, consideró en declaraciones radiales al programa Ataque Futbolero, por FM 94.7.

“Yo estoy tranquilo, disfruto muchísimo el aniversario del Mundial siempre. Me amarga mucho no enterarme en ese momento las cosas que los tarados estos querían”, consideró Luque, autor de cuatro goles en cinco partidos durante aquel torneo. El ex delantero de Unión de Santa y River Plate se refirió además a la muerte de su hermano en un accidente de tránsito mientras se realizaba el certamen: “Nunca recibí un pésame de estos tipos que estaban al frente sobre el fallecimiento de mi hermano. Los que estuvieron conmigo fueron Menotti y mis compañeros. Yo seguí jugando porque tenía ganas de seguir jugando y quería ganar un Mundial”.

Por último, Luque se refirió a la actualidad de la Selección Nacional y apuntó hacia Lionel Messi y Lionel Scaloni. “El fútbol no es juntarse para los grandes partidos y las grandes competencias. Son profesionales, hay que juntarse, hay que trabajar. A mí me enseñaron que el fútbol es tiempo y trabajo”, consideró el todavía bigotón.