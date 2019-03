Diego Maradona volvió a hablar de la Selección, y otra vez sus dichos estuvieron cargados de munición gruesa. “La Selección Argentina hoy es un boliche, y para mejorar todo eso hay que recurrir a un técnico que tenga cinco años libres para levantarla, pero todos los que pueden hacerlo están dando vueltas por el mundo”, dijo el Diez. Pero no se quedó ahí, sino que le puso nombre a quien debería estar en el banco que hoy ocupa Lionel Scaloni. “Si me dan a elegir quien debe hacerse cargo de nuestro seleccionado, yo digo que debe ser Gareca”, le remarcó a Fox Sports el actual entrenador de Dorados de Sinaloa.

Luego de manifestar su preferencia por Gareca, actualmente en el seleccionado de Perú, se refirió al técnico de River, uno de los señalados desde diversos sectores como candidato natural por sus logros en el conjunto de Núñez. “La verdad que Gallardo tiene todos mis respetos, pero no creo que sea el técnico para la Selección, porque para ocupar ese puesto debe tener algunas cosas de las que carece”, indicó. “Es cierto que Gallardo en River ganó todo, pero en la Selección tendría que empezar de cero, y eso le cuesta a todo el mundo. Creo que el Muñeco tiene personalidad, pero para un equipo como Argentina no. Lamento decir esto, pero es así como pienso. En cambio, Gareca sí tiene las condiciones, y por eso es mi preferido”, argumentó.

Y respecto de los otros entrenadores a los que mencionó como los que “están dando vueltas por el mundo” pero estarían en condiciones de acceder al seleccionado argentino, puntualizó que algunos “como Diego Simeone o Mauricio Pochettino dicen que no porque saben cómo viene la mano, con qué bueyes aran. No hay un técnico que no conozca al presidente de la AFA, (Claudio) Tapia y compañía”.

Después, Maradona habló del fútbol argentino. “Racing ya es campeón. El otro día con Patronato se le escapó a Defensa y Justicia. No le echemos la culpa a nadie, pero en ese partido se le fue una final. Porque en las finales hay un equipo que va a buscar y otro que necesita los puntos, como Patronato. Por eso se le pinchó una ilusión”, concluyó Diego.