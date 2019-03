El abogado de Carlos Stornelli, Roberto Ribas, confirmó que apelará la decisión del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, de declarar en rebeldía al fiscal luego de que éste se ausentara nuevamente al llamado a indagatoria en el marco de la causa que lo investiga por su presunta participación en una red de espionaje paraestatal. “Vamos a intentar rever esta decisión con una apelación ya que tiene una consecuencia importante para nosotros”, aclaró Ribas en declaraciones a la prensa, luego de que se conozca la decisión de Ramos Padilla. El hecho de que Stornelli haya sido declarado en rebeldía por el magistrado “importa el no poder acceder a la causa, no podemos intervenir ni presentar escritos”, añadió el abogado.

Sobre la decisión de no comparecer, Ribas intentó justificar el accionar de su defendido: “Stornelli no siente que existan garantías. Si él se presenta, a los dos minutos está procesado”, argumentó en una entrevista con el canal de noticias TN, premisa que reiteró ante cuanto periodista lo consultó durante la mañana. Según su análisis, Ramos Padilla “se quiere quedar con la causa porque tiene un interés” vinculado a “golpear la causa de los cuadernos” en relación a la investigación que Claudio Bonadío y el ex jefe de Seguridad de Boca Juniors iniciaron en base a las fotocopias de supuestos cuadernos que pertenecieron a un chofer del Ministerio de Planificación Federal durante los gobiernos kirchneristas.

Stornelli debía presentarse ayer en los tribunales federales de Dolores. Era la cuarta citación que Ramos Padilla le dedicaba en el marco de la investigación que comenzó con la denuncia por extorsión que el empresario Pedro Etchebest contra el falso abogado Marcelo D’Alessio.

Casi desde el comienzo de la pesquisa, Ramos Padilla quiso indagar a Stornelli ya que algunos elementos de prueba lo vinculan con el pedido de soborno de D’Alessio. El fiscal de Comodoro Py se ausentó en las dos primeras oportunidades; pidió una prórroga para la tercera y tampoco acudió a la cuarta, pautada para ayer.

Stornelli y Ribas intentaron por varios frentes quitarle la causa por la red de espionaje paraestatal a Ramos Padilla. Por un lado, lo recusaron endilgándole actitudes de parcialidad en su contra. Por otro, discutieron su competencia al apuntar que los hechos sucedieron en la Ciudad de Buenos Aires. Hace algunos días, la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó la recusación del juez federal de Dolores. Entonces, el fiscal de Comodoro Py y su defensa centraron su estrategia en la cuestión de la competencia: “Todavía no respondió. Lo que tendría que haber hecho el juez es decir si tomaba o rechazaba el planteo, pero (en lugar de eso) pisó al causa, la tiene hace un mes y no resuelve la incompetencia. Nos parece una maniobra inviable”, advirtió Ribas.