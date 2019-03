Viviendo, representando, siendo o sintiendo. Hay un monstruo grande y pisa fuerte. A veces nos acecha, no nos deja decir lo que pensamos y discutir acerca de ello, no nos deja salir a la calle y gritar por las causas justas, no nos deja volver a enamorarnos, soltar, dejar a otros o a que nos dejen, que se nos frunza el cuerpo y sentirnos hermosamente maduras al cultivar tomates o regar nuestras almas comprando un libro nuevo a pesar de que no nos alcance el dinero a fin de mes. Un monstruo que se mezcla en los abrazos una y otra vez quitándole el sentido, prohibiéndonos mirar a los ojos a nuestros hijos, a nuestros amigos y decirles ¡me equivoqué! Impidiéndonos volver a empezar sin olvidar nuestra historia, a hacer nuestra propia revolución. El miedo definitivamente va a la hoguera.

Adriana ferrer: Actriz. Puede vérsela en Gallo, de Nacho De Santis. Los viernes a las 20 en Espacio Callejón. Humahuaca 3759, CABA.