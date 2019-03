La primera ministra Theresa May tiene seis potenciales candidatos dentro del Partido Conservador que podrían tomar su lugar luego de su dimisión. Boris Johnson es uno de ellos. Es exalcalde de Londres y fue uno de los artífices de la victoria del Brexit en el referéndum de 2016 pero por diferencias con May dimitió el año pasado. Michael Gove, actual ministro de Medio Ambiente, es mano derecha de Johnson y férreo defensor del Brexit. Dominic Raab, fue durante cinco meses ministro para el Brexit pero dimitió por su desacuerdo en el texto negociado por May y la UE. Jeremy Hunt, ministro de Relaciones Exteriores, defendió permanecer en la UE en 2016, antes de cambiar de opinión decepcionado por lo que definió como actitud arrogante de Bruselas en las negociaciones. Sajid Javid se pronunció contra el Brexit en 2016 y por ser descendiente de paquistaníes es considerado como la cara del multilateralismo. Amber Rudd, por su parte, con reputación proeuropea, se dedica a las finanzas y al periodismo económico.