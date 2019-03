Luego de varios meses de polémica por su manejo de datos privados, Facebook decidió retomar la iniciativa con una aplicación similar a Tinder, por la cual los usuarios de la red social tendrán la posibilidad de conseguir pareja aunque no figuren en los contactos. La aplicación, ya disponible en la Argentina, se llama Facebook Dating y es gratuita

La idea de la empresa de Mark Zuckerberg es que Dating promueva relaciones estables, más que casuales. Su uso es gradual. De momento, hay que descargar la app, que viene con su propia mensajería, y el interesado sumará allí contactos que están fuera del listado de amigos. Lo que ocurra en Dating no se reflejará en el muro, así como si alguien utiliza la app, sus contactos no lo sabrán. De momento, se debe descargar la app, ir a la opción “Más” en la lista “Explorar” y buscar un símbolo de corazón, que identifica a Dating.

Facebook decidió que los emparejamientos se decidirán de acuerdo a un algoritmo. Primero hay que completar un perfil según la orientación sexual y definir las opciones de búsqueda, que no serán públicas. Según el perfil, Dating hará recomendaciones, entre usuarios que no son contactos entre sí ni están bloqueados. Además, se puede editar la privacidad para entrar en contacto con personas con las que no hay ningún contacto en común.Existe la opción de bloquear.

Con unos 2 mil millones de usuarios, Facebook sale a competir con Tinder, número uno en sistemas de citas, que tiene un universo más acotado, con algo menos de 60 millones de usuarios. Justo cuando Facebook lanza su aplicación Tinder cambió el algoritmo, por lo cual ahora los usuarios se clasifican según cuánto tiempo están conectados.

Una diferencia sustancial respecto de Tinder es que Dating enviará a sus usuarios sugerencias de emparejamiento de acuerdo con las preferencias dentro de la red. A partir de allí se podrán enviar mensajes tras hacer click en “Interesado”. Se podrá subir un máximo de diez fotos y hay que responder veinte preguntas para obtener datos sobre la personalidad. No se podrán enviar fotos y sólo se puede hacer una pregunta por mensaje, para evitar el acoso. Está vedada a menores de 18 años.

La iniciativa de la red social se produce luego de la controversia suscitada en torno al uso de datos privados que hizo la firma Cambridge Analytica en 2016. El caso se destapó hace un año y puso a Zuckerberg en el centro de la polémica: tuvo que dar explicaciones ante el Congreso de los Estados Unidos y el Parlamento Europeo y comprometerse a mejorar las normas de seguridad de Facebook.