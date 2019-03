La Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia recibió ayer una curiosa solicitud presentada por el juez federal Claudio Bonadio. El magistrado pidió que le remitan la versión taquigráfica de la presentación realizada a puertas cerradas por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sobre la investigación que lleva adelante sobre la red de espionaje estatal y paraestatal que integrarían jueces, fiscales, espías e incluso periodistas. Los diputados nacionales del FPV-PJ Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, que integran esa bicameral, exigieron que se rechace el pedido. “El propio magistrado requirente es objeto de investigación en la causa que instruye el juez Ramos Padilla”, sentenciaron en una nota presentada ayer.

El juez “quiere meterse por la ventana en la causa en la que aparece mencionado y, con ese objetivo, pide que le enviemos las declaraciones de Ramos Padilla, que son de carácter reservado y secreto”, aseguró Moreau en diálogo con PáginaI12. Además, en el escrito que envió junto a Tailhade al presidente de la comisión, el senador radical Juan Carlos Marino, recordó que en la denuncia del empresario agropecuario Pedro Etchebest que destapó el D’Alessio Gate, además del falso abogado aparecen mencionados el fiscal Carlos Stornelli y el juez Bonadio. “Existen elementos que involucran al magistrado en la investigación que lleva adelante Ramos Padilla”, resumieron los legisladores, al tiempo que detallaron algunas de las conversaciones en las que D’Alessio se refirió al juez, y que constan en el expediente que encabeza el juez federal de Dolores. “‘Cuando se fue el gobierno, ahí yo empiezo a trabajar codo a codo con Stornelli y con Bonadio. Las primeras reuniones eran en una habitación del hotel Four Seasons, ahí el de Posadas ¿ubicás?, (donde) Bonadio alquiló una habitación a nombre de un mister nadie y usábamos una suite chiquita, porque sabíamos que no teníamos cámaras, no teníamos nada, para empezar a hacer la causa para meter en cana a De Vido’”, dice uno de los fragmentos más impactantes, transcriptos en la nota. Por otro lado, los diputados consignaron que el magistrado fue mencionado también en la declaración del empresario Mario Cifuentes, que se conoció el miércoles.

Por todo esto, Tailhade y Moreau le solicitaron a Marino que no haga lugar al pedido del magistrado y advirtieron que “podría resultar un ardid para entorpecer la investigación” porque el juez podría quedar involucrado en la causa que instruye Ramos Padilla. Por último, Tailhade sostuvo que no se sabe para qué causa las pide, “ni si tiene relación con lo que estamos viendo en la bicameral”.

Informe: Sibila Gálvez Sánchez.