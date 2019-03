Desde Santa Fe

El dueño de una parrilla en la zona norte, Horacio Raúl Borda, de 52 años, terminó en coma y con respiración asistida en el hospital de emergencias José María Cullen cuando intentó evitar una pelea en el interior de su negocio, entre punteros del concejal socialista y candidato a intendente Emilio Jatón y del jefe de Cambiemos en la provincia y candidato a gobernador José Corral, según denunció la esposa del comerciante. El hecho ocurrió alrededor de la 1.20 de ayer, en el comedor ubicado en la avenida Blas Parera al 9.300, donde uno de los comensales, a quien Luciana Borda identificó como "puntero de Corral" fue increpado por otro sujeto que "trabaja para Jatón" que había ingresado al local con un arma en la mano. Ante la escena, Borda intervino en resguardo del resto de los comensales -entre los que había chicos- y logró reducir al que individuo que estaba armado -relató Luciana-, pero uno de sus secuaces lo derribó con un culatazo desde atrás. Horacio golpeó la cabeza en el suelo y su esposa lo encontró cuando convulsionaba. Ayer, había superado una cirugía por el traumatismo de cráneo y seguía internado en la unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. "Su estado es de una gravedad importante", explicó el jefe de guardia del hospital, Hernán Malatini.

Luciana Borda describió a los agresores de su esposo como "punteros de Jatón". "Un pelado que bajó" con un arma en la mano. Otro que le pegó el culatazo. Y dos más que esperaban afuera. Los cuatro se movilizaban en una camioneta Peugeot Partner color blanco que tiene "la trompa rota", y "estaban armados", agregó.

-¿A su esposo lo golpearon con un arma en la cabeza?

-Si, en la cabeza porque tiene dos hematomas. Uno por un culatazo y el otro cuando cayó al suelo.

-¿La persona que él tenía agarrado también estaba armado?

-Sí, había cuatro tipos armados. El que se bajó y tres quedaron arriba de la camioneta Partner.

Según Luciana, la pelea era por espacios de propaganda electoral en la calle. "Los (partidarios) de Corral le habían bajado los carteles a los de Jatón. Entonces, éstos los buscaron y los encontraron justo comiendo en la parrilla. Uno se bajó y se armó todo", relató.

-¿Su marido intentó mediar en esa pelea y ahí comienza todo?

-Claro, porque había gente con chicos. ¿Cómo no va a intervenir? Si había personas que estaban comiendo y aparece un tipo armado. El trató de defender su negocio, su lugar de trabajo.

-¿Hubo disparos?

-No, rompieron cosas. Golpes, pero no hubo disparos. Uno de ellos gatilló y no salió la bala. Ingresó uno solo armado y Horacio lo agarró y como ya lo tenía reducido, apareció otro y lo golpeó de atrás.

-Cayó y golpea la cabeza con un hierro que está en el piso.

-Claro, porque con ese hierro sujeto el portón y le pongo la traba -contó Luciana.

El jefe de guardia del hospital Cullen, Hernán Malatini, relató que Borda ingresó al nosocomio a las 2 de la madrugada con "un traumatismo de cráneo" y tras la primera asistencia pasó al quirófano y luego a la unidad de terapia intensiva, donde se repone. "Su estado es de una gravedad importante. Está en terapia porque una cirugía de cráneo requiere de cuidados importantes. Sigue con asistencia respiratoria mecánica", informó.