Mirta, de regreso

Trabajaba en una pujante, hoy extinta, empresa de transportes. Tenía turno nocturno y escondía una guitarra en mi casillero. Allí era considerado por mis patrones como un boludo porque sabían que "andaba en la música" y porque además tenía el desparpajo de usar lentes oscuros mientras cobraba en la caja. Volví temprano y el tema me salió como un chorro, en el living de mis viejos. Tenía la casa en venta y mientras era mostrada a una pareja, yo frenaba con una pierna el ingreso de posibles compradores hasta tanto poder terminar el tema. El Mundial 78 estaba cerca.

Dios y el diablo en el taller

El Bien y el Mal, según me lo habían enseñado en catecismo pero en versión criolla. Hambre de bohemia, amigos que proveían de comer y el empecinamiento en fumar y escribir toda la noche.

Dormite patria

Una canción de cuna para la patria, sólo eso. Como si ella fuese una niña, un animalito herido, y no esa cosa conmocionante de los libros y los mapas.

El témpano

Cuando lo terminé se me acabó con la última línea la furia que sentía. Lo escribí en una cocina embrujada y lo mandé por carta para que lo grabe Juan Carlos Baglietto. Cuando lo anoté le agregué el título al azar, sin pensar en nada, sólo por el gusto del absurdo. Luego entendí que somos como los témpanos: por abajo, por dentro, somos más profundos y nos ocurren más cosas que las que dejamos ver.

Cantándole a los vivos

Un casado joven, primera convivencia femenina, enamoramiento y el recuerdo de largas siestas sin dormir, trabajando de otra cosa, mirando el mundo desde un oficio ajeno, odioso.

La historia de Mate Cocido

Estaba sentado, fumando, cerca del río sobre unos troncos vencidos de jacarandá. El viento hacía caer florcitas de sus ramas y me vi en el personaje de Segundo David Peralta, Mate Cocido, según las crónicas policiales de los años '30, un "delincuente sanguinario". Yo no era ni una cosa ni otra, pero sí me sentía "afuera" como él, esperando en los caminos un golpe de suerte con que cambiar de vida.

Plantas argentinas

Democracia recién nacida y una visión un tanto inocente del mundo. Quería sácame el dolor y escribía por eso. Quería dejar testimonio, me sentía en la obligación cuando aún era virgen de grabaciones y tenía pavor de no poder dedicarme a las composiciones de canciones.

Villa de los milagros

Reafirma mi enfermedad, que consiste en un enamoramiento de las imágenes religiosas, preferentemente femeninas.

Rieles de San Pedro

Mi papá, gran fabulador, me hizo creer por sus relatos que San Pedro era una ciudad mítica poblada de mujeres bellas, naranjas de diez kilos y trenes que doblegaban la velocidad de la luz. Inventé una historia de amor en esos años repletos de melancolía por un país que había sido roto.

En tierra firme

En plena democracia conocí muchos falsos mesías de falsos países de falsos mensajes de salvación y lucha. La hice en medio de una mudanza mientras otros descargaban por una larga escalera caracol los restos de una casa que se denominaba Palacio. Nos pagaron con unos cuadros viejos que nunca supimos su valor y que seguro malvendimos o abandonamos en alguna pensión.

(*) Texto incluido originalmente en el libro que acompaña Extraño conocido, un álbum que recopila los mejores temas de uno de los fundadores de la trova rosarina. Este mes, el sello BlueArt Record vuelve a reeditar el disco de Abonizio.