Desde Termas de Río Hondo

El español de Honda Marc Márquez festejó ayer su tercer título en el MotoGP de la Argentina, que se suma a los conquistados en 2014 y 2016. Se impuso delante del italiano Valentino Rossi (Yamaha), su clásico rival con el ha protagonizado en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo varías definiciones al límite. No fue así esta vez, Márquez salió en punta y vuelta tras vuelta fue aumentando las diferencias con sus perseguidores, entre ellos Rossi y el también italiano Andrea Dovizioso (Ducati), quien en curva cinco de la última vuelta no pudo con la presión del 46, The Doctor, el piloto más popular del Gran Premio Motul de la Argentina.

AFP

Unas 64 mil personas asistieron ayer al circuito (179.571 mil durante el fin de semana, informaron la organización; con un impacto económico de estimado en 1.100 millones de pesos, según fuentes oficiales). Eso generado por la carrera de MotoGP que Márquez y su equipo pareció haber resuelto poco a poco durante las prácticas y la clasificación. Sólo eso puede explicar la tremenda diferencia que el español les sacó a sus perseguidores. Márquez registró un tiempo total 41:43.688, casi diez segundos menos que Rossi (a 9.816) y Dovizioso (a 10.530). El cuarto puesto fue para el australiano Jack Miller (Ducati, a 12.140) y el quinto para el español Alex Rins (Suzuki, a 12.563).

“Quiero disfrutar de esta victoria, pero hay que seguir manteniendo bajas las expectativas, ir carrera a carrera. Antes de la carrera tenía la sensación de que tenía el mejor ritmo. En las primeras siete vueltas lucho por hacer la diferencia y después me concentré en mantener el ritmo fuerte pero sin pasarme de la rosca”, comentó Márquez, que domina ahora el campeonato con 45 puntos, seguido por Dovizioso con 40; Rossi, con 31; y Rins, con 24. La próxima fecha será el 14 de abril en Gran Premio de Estados Unidos, en Circuito de las Américas, en Austin Texas.

En la Moto 2, al cabo de las 23 vueltas de carrera el triunfo se lo llevó el italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex) con un tiempo 39:46.000; en segundo lugar se ubicó Remy Gardner (Kalex) –hijo de Wayne Gardner, campeón de la máxima categoría en 1987–, a 1.244; el podio lo completó el español Alex Márquez, hermano menor de Marc, a 1.817. Baldassarri, ganador también en la primera fecha de Qatar, lidera la clasificación con 50 puntos, seguido por Gardner, con 33; por el alemán Marcel Schrotter (Kalex), con 26; y por Márquez, con 25.

Mientras que en el Moto3, el ganador fue español Jaume Masia (KTM) con un tiempo de 38:54.562. Se trató de la primera vez aquí en Termas que, en esta categoría que se destaca por los sobrepasos, un piloto que partió desde la pole se quedó con el triunfo. El podio lo completaron el sudafricano Darryn Binder (KTM), a 0.108 y el italiano Tony Arbolino (Honda), a 0.386. El único piloto argentino de la categoría, Gabriel Rodrigo (Honda) lideró la competencia hasta la última vuelta, donde primero lo superó Masia y luego, tras un pequeño toque en la lucha por subirse al podio, terminó relegado a la sexta posición, a 0.550 del vencedor. En cuanto a la carrera por el campeonato, japonés Kaito Toba (Honda), décimo en esta final, lidera la clasificación con 31 puntos, seguido por el italiano Lorenzo Dalla Porta, con 29 y por Masia, con 25.