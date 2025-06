Elon Musk, recientemente desvinculado de la administración estadounidense, tildó de "abominación repugnante" la "gran y hermosa ley", el megaproyecto fiscal y presupuestario impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y no dudó en criticar a los republicanos que cometieron un "error" al apoyarlo.

"Lo siento, pero no lo puedo soportar más. Este proyecto de ley de gasto del Congreso, masivo, escandaloso y lleno de gastos innecesarios, es una abominación repugnante. Qué vergüenza para quienes votaron a favor: saben que cometieron un error. Lo saben", escribió el empresario en X, la red social que administra. En otra publicación señaló que el proyecto "incrementará masivamente el déficit ya gigante del presupuesto" y llevará a una "deuda devastadoramente insostenible".

El pasado viernes, Musk renunció a su cargo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, tras expresar sus críticas hacia el plan fiscal de Trump que, según él, pone en riesgo los avances logrados por la dependencia. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, restó importancia a las declaraciones de Musk, diciendo que Trump "no cambia su opinión y sigue considerando que es una ley grande y hermosa".

Mientras tanto, la mayoría republicana del Senado comenzó el lunes negociaciones para modificar la versión del plan aprobada por la Cámara Baja. El objetivo es convencer a los escépticos dentro del partido para conseguir los votos necesarios y aprobar el proyecto antes del 4 de julio, pero esto parece cada vez más difícil.

Entre los republicanos que se mostraron en desacuerdo con la medida estuvo el senador por Kentucky, Rand Paul, quien coincidió con Musk calificando la ley como un "grave error". En su cuenta de X, Paul escribió: "Las cuentas no dan. No apoyaré un proyecto de ley que aumente la deuda en 5 billones de dólares. Me niego a respaldar la continuación del nivel de gasto de Biden".

A este reclamo, el propio Trump respondió a través de su propia red social, Truth Social, cuestionando la idoneidad de Paul para el cargo así como su entendimiento de los contenidos del proyecto de ley. "Rand vota en contra de todo, pero nunca tiene ideas prácticas ni constructivas. Sus ideas son realmente locas (¡perdedores!). La gente de Kentucky no lo soporta! Este es un GRAN PROYECTO DE CRECIMIENTO", sentenció el presidente.