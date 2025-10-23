La pianista y compositora Noelia Sinkunas, una de las figuras más destacadas de la nueva generación de músicos argentinos, ofrecerá este viernes 24 de octubre a las 19 hs una exposición-taller en el auditorio de la Escuela de Arte de Berisso (EAB). La actividad, abierta a toda la comunidad, propone un espacio de formación y experimentación en torno a la creatividad y la improvisación en la música popular argentina.

Bajo el eje temático “Conceptos de improvisación”, Sinkunas abordará distintos modos de pensar y practicar la improvisación dentro de géneros como el tango y el chamamé. El encuentro invita a explorar cómo se construye la creatividad en las diferentes funciones de la música popular, las técnicas de acompañamiento y el desarrollo de líneas melódicas improvisadas, así como la interacción que surge entre intérpretes cuando la práctica musical se vuelve un espacio de invención.

Berissense, Sinkunas se formó como pianista clásica: primero cursó el bachillerato con orientación en piano en la Escuela de Bellas Artes de la UNLP y luego la Licenciatura en Composición en la misma universidad. Con el tiempo, sin embargo, se volcó a los lenguajes populares, moviéndose con naturalidad entre la tradición y la vanguardia. A lo largo de su trayectoria, colaboró con referentes de la escena contemporánea y desarrolló un estilo propio, en el que conviven la potencia rítmica del chamamé, la densidad emocional del tango y la libertad de la improvisación.

Su obra fue reconocida en numerosas ocasiones: en 2023 obtuvo un Premio Gardel por su disco “Salve”, y en 2025 volvió a recibir la distinción por “Costero Criollo”, un trabajo que consolida su búsqueda por expandir los límites de los géneros populares desde una mirada actual y profundamente personal.

La Escuela de Arte de Berisso organiza esta actividad como parte de su compromiso con la formación integral y la vinculación con la comunidad. “Contar con la presencia de una artista como Noelia —expresan desde la institución— es una oportunidad para que estudiantes y público en general puedan pensar la música desde la práctica y la experimentación, más allá de los formatos tradicionales.”

La jornada invita a músicos, docentes, estudiantes y vecinos a compartir un encuentro en el que teoría y práctica se entrelazan, y donde la improvisación aparece no solo como una técnica, sino como una forma de pensar lo propio. El encuentro será este 24 a las 19 hs en el Salón Auditorio, y la entrada es un bono contribución para la Escuela de Arte de Berisso.