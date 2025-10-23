La Policía de la Ciudad y autoridades judiciales se contactaron con Lourdes Fernández (Lowrdez), una de las exintegrantes del grupo musical Bandana y que fue reportada como desaparecida, pero no tienen conocimiento sobre su paradero ya que la víctima no quiere revelar dónde se encuentra.

La fuerza de seguridad porteña y el área de Búsquedas de Personas entablaron una conversación por videollamada con la damnificada, quien no dio a conoce su ubicación, pero sí “quiere dar tranquilidad”.

https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9skuv6

“La Policía sigue en contacto permanente con ella”, afirmaron. Horas antes, la artista había posteado un video en Instagram en el que afirma que sufrió una “gripe” y que estaba “perfecta”.

Desde un comienzo, pese a dicho video, las autoridades habían expresado que, hasta no conocer el estado de salud o algún dato que confirme que estaba bien, no iban a cesar con la investigación.

La madre radicó una denuncia por “averiguación de paradero” y Lissa Vera, amiga y miembro de la banda, pidió a la Justicia una restricción de acercamiento contra Leandro García Gómez, acusado de ejercer violencia de género contra Lowrdez en 2022.

Además, Vera, que concurrió a la Comisaría de la Mujer de la calle Lavalle 1250 para realizar otra denuncia, remarcó: “En los audios y videos se lo escucha a él dándole directivas”.

“Prefiero a mi amiga enojada y viva antes que muerta y contenta”, consignó la artista en declaraciones a la prensa. “Lourdes está en una relación tóxica de verdad donde hay un amor esclavizado, violento. Ella se siente culpable de alguna manera y culpa a las personas que intentamos ayudar de meter piedras en la relación”, añadió. 